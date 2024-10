Na nossa sociedade, a morte aparece-nos muitas vezes como um tabu porque está associada a emoções desconfortáveis como a tristeza e o medo. A experiência emocional ligada à morte não é igual em todos os cantos do mundo. Temos os exemplos do México com a celebração do Dia de los Muertos; do Japão com o Obon Festival ou do Gana com as celebrações da morte ao som de música e dança e que já contou com um vídeo viral bem conhecido por muitos os que estão atentos na internet.

No meu trabalho enquanto psicóloga clínica sou questionada por famílias sobre a forma como devem falar da morte com os mais novos. A conversa pode surgir porque as crianças perguntam para onde vamos quando morremos, manifestam medo de perder os familiares ou quando perdem alguém próximo ou um animal de estimação e têm o primeiro contacto com a morte e o luto. É nestes momentos que os pais e outros cuidadores se questionam sobre a melhor forma de abordar o tema ou, se for o caso, de como comunicar uma perda.

A minha primeira sugestão é sempre: ser honesto. A honestidade, em muitos temas para além da morte e do luto, vai ser sempre uma vantagem. Ao sermos honestos, vamos estar a dar à criança previsibilidade, consistência e, consequentemente, uma ideia mais real do mundo. Cabe a cada família escolher onde basear a sua informação conforme as suas crenças (religião, ciência).

A forma como falamos sobre os temas deve ser adequado a cada idade. O conceito de morte e finitude é difícil de compreender para um adulto, por isso, podemos imaginar como será para uma criança que passa por diferentes estágios de desenvolvimento cognitivo ao longo da infância/adolescência. Para ter uma noção de finitude e irreversibilidade é importante explicar à criança, por exemplo, que o peixinho que tinham no aquário e morreu, não vai voltar; os peixinhos vivem pouco tempo, mas foi