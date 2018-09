5. «DIGUEM» . Não há criança que aprenda a falar sem experimentar e, ao experimentar, errar. Aliás, continuamos a fazer isso pela vida fora. Depois, o cérebro lá vai limando a língua, acertando as conjugações, arrumando os verbos regulares e irregulares na respectiva gaveta. O Simão começou por dizer «eles diguem» em vez de «eles dizem». Agora, já acerta — excepto na letra de uma música que andou a cantar durante o Verão. Na cabeça dele, o verbo ficou assim gravado naquela música. Nós corrigimos, mas quem nunca aprendeu uma música com palavras que não são bem assim no original?

4. BUGAR . Aliás, não é só essa a palavra de sabor brasileiro que ele às vezes usa. Também lhe aparece nos lábios uma outra palavra que imagino vir do lado de lá do Atlântico — «bugar». Não digo o que significa para deixar uma comichão de dicionário nos dedos do leitor. Foi assim que aprendi que os filhos também ensinam palavras aos pais.

2. ALIÁS . Cada pessoa tem a sua língua, ou melhor, a sua maneira de falar a língua. Abusamos de certas palavras, esquecemo-nos de outras, não há ninguém que saiba e use exatamente as mesmas palavras que outra pessoa. A maneira como usamos a língua é tão nossa e tão própria como as impressões digitais — todos temos um estilo próprio. E, no caso do meu filho, já se percebe que gosta muito de usar a palavra «aliás». Porquê? Não sei e não interessa. Aliás, interessa-me, mas pouco posso fazer que não seja reparar na maneira como o português sai da boca dele. A língua é de todos, mas é também de cada um, que a mastiga de maneira diferente.

1. ADIANTAR . É um espanto. Já sabia que era assim — em teoria! Na prática, fico mesmo de boca aberta. As crianças por volta dos cinco anos já sabem alguns milhares de palavras, que aprendem a conversar e a ouvir. E usam-nas de forma curiosa, afinando os significados e, por vezes, esticando um pouco a corda, o que é delicioso e explica por que razão a língua nunca fica igual em cada geração que passa. Dou um exemplo: o Simão viu um descapotável a passar e ficou admirado com um carro tão estranho. Apontou, a rir-se, e disse algo como «se chovesse, aquele carro não adiantava nada!». Rimo-nos com aquilo, mas aquele uso de «adiantar» com o significado de «valer a pena» ou «servir para alguma coisa» é parte da nossa língua, mesmo sem repararmos — embora dificilmente usasse a palavra para me referir a um carro…

6. MEDO. Por alguma razão que não sabemos, o Simão ganhou medo aos cães. Gosta de os ver, mas de longe. Perder o medo de cães foi uma missão destas férias como aprender a nadar — nadar já está, já o medo dos cães tem de ser devagarinho… Curiosamente, quando se aproxima, explica a si próprio: «é para perder o medo».

7. ESTRUME. Esta foi uma palavra que ele aprendeu durante as férias. Passámos ao lado dum campo e lá nos entrou nas narinas o cheiro a estrume. Ele perguntou o que era aquilo… Quando lhe explicámos de que era feito o estrume e para que servia, começou a rir-se às gargalhadas. Enfim, já sabemos que as crianças se riem com tudo o que envolva «cocó». Espero que a professora não se assuste se ele usar a palavra «estrume» para explicar como foram as férias…

8. SAUDADES. Quando as férias estavam a terminar, a mãe disse-lhe qualquer coisa do género: «Estás quase a poder matar saudades dos primos!» Ele riu-se com o «matar saudades». «Mas não sabes o que quer dizer?» «Sim, é perder as saudades.» Sabe o que significa, mas por algum motivo, naquele momento, o «matar» junto às «saudades» fez-lhe umas cócegas quaisquer na cabeça e ele riu-se. Pois ontem, quando por fim reencontrou os primos com quem costuma brincar todos os dias, mas que já não via há 15 dias, explicou-nos a sua peculiar matemática das saudades: «Já não via os primos há 15 dias; agora vou demorar 15 dias a matar as saudades.»

9. CONTAR. No meio das conversas, ele gosta muito de contar. Ficou maravilhado ao perceber o sistema das dezenas e das unidades. Às vezes, pede-me para contar até cem em vez de lhe contar uma história (só às vezes). E eu conto, maravilhado com o encanto dos números para esta criança, que vai adormecendo a sorrir e a repetir baixinho o que ouve, como se os números fossem um feitiço para perder o medo.

10. FESTINHAS. Na verdade, a expressão completa é: «festinhas doces». É uma daquelas expressões só nossas com um significado muito concreto. Quando ele diz que quer «festinhas doces», está a pedir que lhe passe os dedos pelo pescoço e pelas costas para adormecer. E adormece, depois de mais um dia de muita correria e muita conversa!

O meu filho não é especial nisto. As crianças aprendem palavras com uma facilidade que me deixa de boca aberta. Aos seis anos, usam ativamente alguns milhares de palavras e compreendem muitos mais. São palavras de todos os tipos: bonitas, feias, proibidas, complicadas, simples — e é assim que deve ser. Aliás, conversar com as crianças, apontar o mundo e continuar esta aventura de contar o que imaginamos e ouvir o que os outros têm para nos dizer só nos faz bem: a eles e a nós.

É um dos prazeres que não terminam, mesmo quando voltamos de férias.

Conversemos, pois — e bom Setembro!

Marco Neves é tradutor, professor e autor do livro Doze Segredos da Língua Portuguesa. Escreve no blogue Certas Palavras.