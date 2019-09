Ia eu calmamente almoçar quando sou obrigada a parar, o semáforo estava vermelho, portanto é preciso aguardar. A Avenida da República, local bem central da cidade de Lisboa, estava na azáfama do costume e, de repente, vejo o autocarro de dois andares de Rui Rio. Para diminuir níveis de carbono? Estamos conversados.

Mas não ficamos por aí, temos ainda a cereja no topo do bolo: a bela da poluição sonora com música e apelos ao voto. Estou na minha perplexidade, a pensar que andamos a fazer campanhas da mesma forma há mais de 40 anos, quando vejo surgir um carro da CDU com o altifalante e a mesma cassete do costume. De repente, pensei que estava de volta aos anos 80, nada mudou. Nem mesmo os debates televisivos mudaram: ataques daqui, ataques dali e a coisa dá-se. Não sabemos fazer melhor? Não.

E esta é uma das razões que leva ao afastamento dos mais jovens, eles que alinham na preocupação ambiental e noutras causas, mas para quem, muitas vezes, a ideologia de esquerda, de direita, de centro é um desconhecido que vive longe, muito longe.

Para motivar os mais jovens - e não só - e reforçar a democracia seria bom que existisse uma educação para a política. Seria bom que os estudantes visitassem a Assembleia da República, como tantas escolas fazem, mas que fossem elucidados sobre determinadas funções.