Depois de meses em que o governo de Madrid mostrou deplorável incapacidade para dialogar com os republicanos da Catalunha, agora são eles, os independentistas catalães, quem não consegue o elementar que é um entendimento entre as diferentes forças catalãs para um governo capaz de fazer pontes políticas e mostrar competência para liderar os catalães.

Muita da responsabilidade pelo impasse é de Carles Puigdemont: o ex-presidente sabe que não vai poder governar a Catalunha a partir de Bruxelas e também sabe que, nos tempos mais próximos, não poderá voltar a Barcelona sem ser preso, por desobediência à ordem institucional espanhola. A sensatez manda que escolha dar o protagonismo da presidência do governo em Barcelona a uma figura, do seu lado, mas que tenha condições para governar com eficácia. Puigdemont, talvez por não querer eclipsar-se, não faz nenhum gesto nesse sentido, antes pelo contrário, prolonga o impasse. Não se revela homem de Estado.

O voto, que foi interpretado como uma manifestação de dignidade catalã frente à postura autoritária do governo de Madrid e à vaga repressiva das instituições espanholas, deu oportunidade aos independentistas para demonstrarem que são capazes de fazer política útil, negociar, servir os interesses da população e captar o potencial da Catalunha. A oportunidade era boa, mas está a ser desperdiçada. Os independentistas, apesar de maioritários no número de deputados, não conseguem chegar a um acordo entre eles sobre quem pode ser investido como presidente do governo da Catalunha .

As sondagens mostram que o enfado com a política e os políticos cresce na Catalunha e em toda a Espanha: o PP, de Rajoy, aparece em quebra em todo país, o PSOE, de Sanchez, não consegue aproveitar, e a onda do Podemos, de Iglesias já perdeu muita da energia inicial. Perante a insatisfação das bases do PP, é o Ciudadanos, de Rivera, quem está a emergir a encabeçar a alternativa para o próximo governo de Espanha. Na Catalunha, se o impasse persistir, é forte a possibilidade de novo recurso a eleições e cresce a probabilidade de os independentistas perderem a maioria.

Em Itália, há uma semana, um partido que se declara da antipolítica foi o mais votado nas eleições. Os políticos espanhóis parecem estar a empurrar os eleitores para um semelhante voto de zanga.

Vale ver:

Este bom enquadramento sobre o que tem estado a acontecer em Itália.

Marine le Pen acredita que um dia ainda vai ser nº1 em França. Como operação de “marketing” quer mudar o nome ao partido, passá-lo de FN para RN. Mas sem sair da extrema-direita tradicional.

A Colômbia é um país que conseguiu, na presidência quase a terminar de Juan Manuel dos Santos, através da negociação, pôr fim a meio século de conflito armado com as FARC. Santos foi distinguido com o Nobel da Paz e a Colômbia é hoje uma potência que funciona na América Latina. O subcontinente tem estado a virar à direita, mas as sondagens sugerem que, em maio, a Colômbia pode virar-se para a esquerda.

A WWW analisada por quem a criou.