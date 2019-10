Listas? Quem falou em listas?

No Reino Unido, as eleições são num dia de semana — e os deputados são eleitos cada um por si, em círculos uninominais. Nada de listas! Cada partido escolhe um candidato por círculo e o eleitor vota na pessoa que deseja ver a representá-lo no parlamento. Cada pessoa sabe que deputado está a representá-la, mesmo que seja de um partido em que não votou. O sistema parece-nos estranho a nós (afinal, é possível conseguir maiorias absolutas com uns 30% ou menos dos votos), mas é naturalíssimo para um britânico.

O mais curioso do dia das eleições no Reino Unido é ver os candidatos por cada círculo em cima do palco, depois da contagem, cada um com a cor do partido ao peito, para ouvir o anúncio do vencedor. Depois de anunciar os resultados, o apresentador de tal espectáculo levanta a mão do novo deputado, como no final de um combate de boxe. Os outros candidatos batem palmas, cumprimentam o felizardo e vão para casa dormir.

Mudando de hemisfério, mas não de língua: na Austrália, cada pessoa ordena os candidatos por ordem de preferência. Assim, se o candidato preferido for eliminado por ter poucos votos, o segundo candidato de cada eleitor fica com o voto. Se este também for eliminado, o terceiro candidato fica com o voto — e assim sucessivamente. É difícil de entender? Para os australianos, o nosso método de transformar votos em deputados também não prima pela clareza…

Para lá da Europa

Nos EUA, o sistema eleitoral é, na verdade, um conjunto de sistemas eleitorais muito diversos. Desde boletins parecidos com os nossos a sistemas electrónicos e outros com alavancas (!), as eleições são uma animação. Há muitas particularidades naquele sistema, mas a mais deliciosa é a possibilidade de escrevermos no boletim um nome que não seja o dos candidatos oficiais. Se eu quiser votar na minha mãe, é só escrever-lhe o nome! E conta! É assim que, nos resultados oficiais das eleições norte-americanas, lá vão aparecendo, aqui e ali, uns quantos Ratos Mickey…

Já na Índia, o eleitorado é tão grande que as eleições demoram um mês. Se, como cá, não for possível fazer campanha durante as eleições, é um mês inteiro sem notícias partidárias!

Como em tudo, achamos natural o que fazemos e estranhamos o que acontece nos outros países. Faz parte… O certo é que nestes países todos — uma pequena amostra das maneiras de votar do mundo — há eleições. As pessoas votam — e isso, por mais que alguns duvidem, é bom.

Enfim, hoje lá estarei, com o meu filho ao lado, na bicha para receber o papelinho cheio de quadrados.

Boas eleições!

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens no blogue Certas Palavras. Contou histórias de Portugal em A Baleia que Engoliu Um Espanhol.