Então, o malandro do Ricardo Robles, vereador do BE, tentou vender por 5,7 milhões um prédio que comprou à Segurança Social em 2014 por 347 mil euros? Não me parece mal, fazem falta políticos que saibam gerir as suas finanças e que sejam bons investidores e, neste caso, o senhor Robles conseguiria, caso concretizasse a venda, quintuplicar o seu dinheiro em apenas quatro anos. Estou mais habituado a políticos que fazem maus investimentos.

Vamos por partes: Robles cometeu alguma ilegalidade? Ao que tudo indica, não. Pelo que se apurou, também não despejou inquilinos à bruta. Então, qual é o mal? O mal, para alguns, é que ele sempre foi um dos grandes críticos da especulação imobiliária e tudo isto cheira um pouco a hipocrisia. A minha opinião? Boa pergunta, calculei que quisessem saber, caso contrário não estariam a ler este texto. Se acho giro um político ter como cavalo de batalha a especulação imobiliária em Lisboa e depois lucrar com ela? Não, mas se eu também puder enriquecer com coisas que acho que estão mal na sociedade, mas que estão dentro da lei, vou aproveitar na mesma. Tenho dito. Sou um gajo honesto na minha hipocrisia. Por exemplo, também sou contra fazer publicidade a uma marca que use mão escrava infantil, mas se me pagarem muito bem, deixo os meus valores de lado durante um bocadinho em prol de uma estabilidade financeira melhor. Depois, doaria 1% do cachet a uma instituição só para a consciência me pesar menos, mas sem afectar o peso dos meus bolsos. É assim a vida. Somos todos prostitutas.

A diferença é que não sou político e isso muda um bocadinho as coisas. Embora ninguém tenha grandes expectativas quanto à coerência dos políticos e ninguém espere que sejam pessoas decentes, não é por isso que nos podem mostrar que estamos todos certos nos nossos preconceitos em relação a eles. No entanto, uma coisa é certa: ao que parece, ele não fez nada de ilegal, reabilitou um prédio e ainda terá de pagar impostos sobre o valor final de venda. No fundo, ele deu mais ao Estado – que somos todos nós – do que a maioria de nós deu. Vale a coerência e honestidade intelectual mais do que isso? Talvez, mas vamos sê-lo também e admitir o choque das pessoas existe porque estamos a falar de um gajo de esquerda. Quem é de esquerda não pode fazer muito dinheiro, toda a gente sabe, mas se isso fosse verdade e não houvesse pessoas ricas de esquerda, o BE nem existiria e não estou a dizer se isso era bom ou mau.