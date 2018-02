“Há russos em todas as partes do mundo”

Agora Mueller dá um passo em frente na sua investigação, ao acusar formalmente três entidades e 13 indivíduos de nacionalidade russa de interferir directamente no processo eleitoral. O documento, de 37 páginas, descreve em pormenor as actividades levadas a cabo para desestabilizar o tecido social do país e para interferir nos resultados eleitorais através de desinformação. Nas redes sociais, os indiciados criaram perfis fictícios e grupos falsos, para semear a confusão e ampliar as tensões existentes na sociedade, fomentando o racismo, os extremismos e radicalismos vários. Mas a interferência não foi apenas digital; alguns elementos deslocaram-se aos Estados Unidos para investigar e conseguiram organizar manifestações e movimentos, utilizando americanos que, segundo a acusação, não sabiam que estavam a fazer o jogo dos russos.

Neste andamento, com Washington a ferver de boatos e revelações dispersas por parte de vários altos funcionários do chamado “sistema de segurança” americano (as várias agências que se dedicam a contra-espionagem), a interferência russa já era dada como certa, embora sempre negada pela Casa Branca. Trump e os seus próximos têm insistido repetidamente que não houve nenhuma conspiração (“collusion”) entre a sua campanha presidencial e entidades russas. Segundo eles, os negócios de Manafort e Flynn com empresas e particulares russos eram iniciativas pessoais que nada tiveram a ver com a campanha propriamente dita.

Manafort declarou-se não culpado, mas Flynn admitiu mentir sob juramento e dispôs-se a colaborar com Mueller a troco redução de pena. Já esta semana, Rick Gates, outro participante na campanha de Trump, e Alex van der Zwaan, advogado de Manafort, também admitiram culpa e prestaram-se a depor contra Manafort. Ou seja, é aparente que Mueller está a utilizar o método habitual neste tipo de investigação: induzir os menos importantes a colaborar para “subir” até aos mais importantes. O que ele espera, certamente, é que Manafort acabe por colaborar, chegando assim mais próximo do círculo íntimo do Presidente, especialmente dos seus filhos e genro, Jared Kushner.

O grupo, formado em Maio de 2017, após Donald Trump ter demitido o director do FBI, James Comey, exactamente por este estar a fazer uma investigação sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, conta com dezenas de advogados e um número indeterminado de agentes do FBI. Até agora as suas investigações, algumas conhecidas, outras sob segredo de justiça, levaram a acusações formais a ex-colaboradores de Trump, como Paul Manafort e o general Michael Flynn, e têm provocado um enorme mal estar na Casa Branca.

Um aspecto interessante do documento é a clarificação de como funciona o Estado russo sob a direcção de Putin. Verifica-se um conluio permanente entre as organizações estatais e empresas privadas, alimentado pela amizade do Presidente russo com empresários seus amigos, de modo a que oficialmente se possa sempre negar actividades que seriam impróprias para um governo.

Esta situação verificou-se, por exemplo, numa operação militar decorrida na Síria a 7 de Fevereiro. Na localidade de Deir al-Zour, um grupo de combate constituído por mercenários russos da empresa Wagner e por forças do governo sírio atacou uma posição curda apoiada por americanos. A operação correu muito mal e morreram cerca de cem russos (os números variam com as fontes; algumas indicam 50 mortos e 70 feridos graves). O governo russo, que opera oficialmente na Síria a apoiar Bashar al-Assad, negou qualquer conhecimento da operação. Inquirido sobre a presença dos mercenários, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Shoigu, limitou-se a dizer que “há russos em todas as partes do mundo”. No entanto, sabe-se que mercenários da Wagner estavam presentes, assim como se sabe que a empresa também participou em operações em Donbass, na Ucrânia, onde os russos sempre negaram a sua participação na separação do sul do país.

Ora, na Rússia não existem legalmente grupos militares particulares. A Wagner, fundada e dirigida por um antigo oficial das forças especiais, é composta por membros escolhidos pelo Ministério da Defesa e cidadãos que querem lutar por patriotismo ou simplesmente para ganhar dinheiro. Legalmente, está registada na Argentina. A vantagem duma força deste tipo é que o Governo não tem de reconhecer as suas acções, admitir as baixas, ou indemnizar as famílias como se fosse o caso de militares do exército regular. A Wagner pertence a Dmitriy Utkin, amigo de Putin.

Outro exemplo de outra ordem: quando rebentou o escândalo dos Panamá Papers, um dos grandes investidores que foi revelado chamava-se Sergei Roldugin, um violinista russo residente em Moscovo. Como é que um músico acumula mais de cem milhões de dólares? Muito simplesmente, sendo amigo de Putin – foi ele que lhe apresentou a actual mulher, Lyudmila. Além de tocar violoncelo, Roldugin tem 12,5% da maior agência de publicidade russa, acções da fábrica de camiões Kamaz (fornecedora do exército) e 3,2% do Banco Rossya.

O esquema é muito simples e encontra-se em todos os sectores produtivos da Federação Russa; os amigos de Putin prosperam e, em compensação, dão-lhe cobertura para actividades do seu interesse pessoal e do interesse da política russa. Como no tempo dos czares, não há distinção entre o soberano e o Estado. Para não falar na igreja ortodoxa, reavivada pelo Presidente depois da quase extinção durante os anos soviéticos, e que o apoia de todas as maneiras, inclusive – e aqui fecha-se o círculo – mantendo milícias paramilitares, como a de Akhmad Kadyrov, que combateu na Chechénia contra os muçulmanos independentistas. Kadyrov, também próximo de Putin, era padre ortodoxo antes de encontrar a sua vocação militar.

Voltando à interferência russa nas eleições americanas, uma das três empresas russas indiciadas é a Internet Research Agency, uma “plantação de provocadores” (“troll farm”) dirigida por Yevgeniy Prigozhin, em São Petesburgo. Prigozhin é conhecido como o “cozinheiro de Putin” porque, sendo amigo do Presidente, é ele que prepara o catering para os banquetes oficiais do Kremlin e tem um contrato milionário para fornecer refeições para as forças armadas.

A agência estatal de notícias Ria Novosti perguntou-lhe o que ele acha da acusação de Mueller: “Os americanos são muito impressionáveis. Vêem o que querem ver.(...) Não me impressiona nada que me tenham colocado na lista. Se querem ver o diabo, deixemos que o vejam.”

O diabo está em toda a parte, é bem verdade.