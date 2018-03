Não são todas as anástrofes que me causam pruridos. Sei conviver bem com anástrofes pessoanas, ou camonianas, por exemplo. Também não me encho de erupções cutâneas a cada frase traduzida do Master Yoda – este personagem da Guerra das Estrelas sofre duma dislexia anastrofizada. Ou seja, tenho uma alergia selectiva que passarei a explicar, não sem antes relembrar os mais esquecidos do que é uma anástrofe.

Vou dar uma definição pouco meticulosa. Basicamente, estou a falar dum recurso estilístico onde se trocam de lugar os elementos duma frase, mas sem que esta perca o sentido. Mudam-se as palavras do sítio, retiram-se da ordem mais natural, e o significado da mensagem não se perde, nem se atabalhoa. Eu posso dizer o que é uma anástrofe, mas também “dizer o que é uma anástrofe, eu posso”. Sigamos em frente (ou, com a anástrofe, “em frente sigamos”).

Esta figura de estilo facilita a escrita de poesia - a possibilidade de rearranjar as palavras dentro duma frase consegue, sem dúvida, abrir mais soluções para que o poeta alcance a métrica ou a rima pretendidas. Mas, já que há pouco falei no Pessoa, há que referir que a virtude da anástrofe não é o facilitismo, muito pelo contrário: Pessoa, e outros dos bons, usam várias vezes este recurso linguístico para causar efeitos climáticos dentro do texto, para criar efeito surpresa num verso. Quase como um cineasta competente, o bom empregador de anástrofes muda a ordem natural da frase de forma a atingir ordem dramática – filma de fora para dentro, e atinge o centro da acção na altura em que ela causa mais arrepio; escreve o verso de forma a que a tensão se acumule até ao fim da frase, até chegar à palavra que rime, até à sílaba tónica mais cativante.

Ora, a minha alergia é tão somente a isto: à anástrofe vulgar na escrita de canções. Tem sido usada e abusada como um atalho, mas um atalho sem história, simplório e inglório, gasto, usado em vez de ousado. O meu amigo Tiago Guillul cantava “porque é que não escreves sem muleta, mas com caneta?”, e é nisso que a anástrofe se tornou: numa muleta. Se enterramos o pé da canadiana num poema, não há como negar a evidência: versejamos coxos; temos dificuldades motoras na nossa escrita.