A nossa sociedade nunca evoluiu tanto como nos últimos 30 anos. A quantidade de transformação a que assistimos e sobretudo à qual nos tivemos de adaptar foi absolutamente colossal. Se pensarmos que há 30 anos não havia praticamente telemóveis, a Internet em casa era uma raridade, não imaginávamos o que poderiam ser redes sociais e nas empresas todos os processos eram simplesmente automatizados através da adoção de soluções informáticas na altura inovadoras que hoje são tidas como pesadas ou mesmo obsoletas. Esta é uma pequena amostra do muito que evoluímos em termos tecnológicos.

A corrida constante da tecnologia

Hoje, o mundo empresarial olha para as redes sociais como mais um canal de interação privilegiado com os seus clientes. Se há 30 anos ter uma página web, muitas vezes meramente informativa, era uma raridade, atualmente a grande maioria das empresas estão a operar em simultâneo diversas plataformas como forma de criar awareness para a marca e, consequentemente aumentar a sua quota de mercado.

Adicionalmente, do ponto de vista interno, as empresas olham para a modernização dos seus processos produtivos recorrendo a novas tecnologias. Nomeadamente aos RPAs (Robot Process Automation), robots que eliminam a parte rotineira das tarefas; aos Chatbots, aplicações inteligentes que auxiliam o dia-a-dia respondendo a dúvidas dos colaboradores, por voz e/ou de forma escrita; à Inteligência Artificial através da correlação de dados de negócio históricos e promovendo análises preditivas.

Tudo isto, e não só, obriga os gestores de hoje a estarem permanentemente atualizados com as novas tecnologias que surgem no universo digital, sendo uma corrida constante entre o estar a par das novidades e o ritmo a que elas aparecem.

A resposta no Interim Management

Não sendo possível exigir a uma única pessoa que seja uma especialista em todos os domínios, desde as telecomunicações à robotização, da comunicação empresarial à inteligência artificial, importa perceber como é que as empresas podem suprir as suas necessidades com o menor risco e o maior grau de sucesso.

E a resposta está claramente no Interim Management [gestão interina], algo que nos países do norte da Europa é muito utilizado desde há vários anos, e que em Portugal começa a dar os seus primeiros passos.

Um Interim Manager [gestor interino] é antes de mais um especialista na sua área de conhecimento. No que toca à transformação digital, a maioria é composta por engenheiros e gestores que literalmente inventaram as tecnologias que hoje todo o mundo usa e dá como dado adquirido (mas tiveram que ser inventadas…). Logo, são profissionais que conhecem como ninguém como aproveitar as vantagens dessas novas tecnologias, baseados em anos de experiência. Por outro lado, trabalham por projetos, e é isso que os motiva, não estando na expectativa de uma carreira, de um lugar permanente na empresa, e muito menos com a esperança de ascenderem aos lugares de topo da organização.

Ao recorrer aos Interim Managers, as empresas podem esperar ultrapassar os seus desafios de transformação digital, uma vez que terão à sua disposição vários especialistas, um por cada área de expertise, movidos pelo puro interesse de atingir os objetivos traçados para os projetos ou iniciativas e com a garantia que uma vez atingidos os resultados esperados não têm que continuar o vínculo com os mesmos.

Conseguir vencer na era da transformação digital passa por compreender da melhor forma como é que cada nova tecnologia pode aportar valor à organização. Para que isso seja uma realidade, é necessário recorrer a profissionais especializados que entendam as características, quer das soluções digitais, quer da indústria e do negócio onde a empresa está inserida. Dada a complexidade e o grau de atualização permanente de cada solução digital, não é expectável que um único técnico seja capaz dominar todas as existentes no mercado. Assim, o sucesso de uma iniciativa digital passa pela contratação de vários especialistas, capazes de em cada iniciativa retirar os maiores benefícios da tecnologia existente. A forma mais económica e inteligente de o fazer é sem dúvida recorrendo ao Interim Management - especialistas motivados em obter resultados concretos sem inconvenientes para as empresas.