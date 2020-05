Tomando como exemplo a futura necessidade de inovação terapêutica, como o desenvolvimento de vacinas ou de medicamentos promissores, temos de ter em conta os ensaios clínicos randomizados (randomised controlled trials - RCTs), estudos clínicos com o maior rigor científico e que permitem o avanço da Medicina. Considerando o número total de registos na EU Clinical Trials Register, vemos que Portugal está na 18.ª posição em 30 países (fig. A), mantendo a mesma posição se eliminarmos estudos não aprovados, cancelados ou suspensos (fig. B) e ficando em 19.º lugar se controlarmos para a população de cada país (fig. C).

Usando Portugal como ponto de referência (linha vermelha em fig. D - fig. I), os países com maior número absoluto de registos efetivos não têm um PIB per capita médio superior (fig. D - $41 758 vs. $46 926) nem mais doutorados em média (fig. F - 0,95% vs. 1,43%) dos que têm menos registos do que nós. O mesmo se verifica com o número de registos efetivos per capita (fig. G - $42 280 vs. $46 541 e fig. I - 1,09% vs. 1,16%). O que parece diferir é a percentagem média do PIB alocada a I&D: 2,02% para os que têm maior número absoluto (fig. E) e 1,82% para os que tem maior número per capita (fig. H), face a 1,17% e 1,41%, respetivamente. Claro que esta é uma comparação muito simplificada, mas pergunto: será que transparece posturas díspares face à importância da I&D numa sociedade?

A Ciência assumiu um compromisso de servir Portugal nesta fase tão crítica, estando preparada para continuar a fazê-lo noutros desafios para lá da pandemia. Com olhos postos no futuro, é tempo de Portugal assumir também o compromisso de dar maior valor à Ciência e à Investigação nacionais, com maior investimento e regularidade do mesmo e no relançamento junto da opinião pública da importância de termos cientistas motivados e devidamente apoiados pelo setor público e privado.