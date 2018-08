1. Conheci Henrique Vieira esta semana, quando ele falou para uma plateia de algumas dezenas de pessoas, espalhada pelo chão, sofás e cadeiras de um amplo apartamento na Zona Sul do Rio de Janeiro. Crente, cristão, teólogo, pastor evangélico, Henrique electrizou a sala, onde provavelmente não haveria muitos outros crentes evangélicos (se é que mais algum). Não era o ambiente onde ele cresceu, ou passa grande parte do tempo, mas dava para ver que tanto faz. Dava para ver que ele electrizará qualquer plateia.

Não como um pastor ultra-conservador, como tantos que se multiplicam e bradam Brasil fora, sobretudo não como aqueles com poder político e mediático: Crivella (prefeito do Rio), Macedo (tio de Crivella, líder da IURD), Feliciano (deputado federal, pastor da Assembleia de Deus) ou Malafaia (tele-evangelista que tem ajudado a eleger prefeitos, vereadores). Mas como alguém feminista, anti-racista, anti-homofobia/transfobia, anti-patriarcado, anti-latifúndio, activista da legalização do aborto. Alguém que já foi vereador por um partido de esquerda (PSOL, o mais próximo do Bloco português) e defende que esquerda e fé não só não são incompatíveis, como terão de dialogar para que o Brasil mude.

2. Eu não estava no Rio de Janeiro em Março, quando Henrique Vieira falou para uma Cinelândia lotada, durante a celebração inter-religiosa pela morte de Marielle Franco. A Cinelândia é um lugar de manifestações, a praça clássica do centro carioca, a do Theatro Municipal, da Biblioteca Nacional, do Museu de Belas Artes, do Cinema Odéon e também da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, onde Marielle Franco se sentava na primeira fila do plenário, única mulher negra vereadora, até ser assassinada a tiro, no centro do Rio, na noite de 14 de Março.

Depois de conhecer Henrique, vi o vídeo dos três minutos e pouco em que nessa noite ele fez vibrar a praça, entre gritos, aplausos e lágrimas. Transcrevo quase na íntegra as suas palavras, depois da saudação à família de Anderson Gomes (o motorista assassinado com Marielle) e à família da vereadora:

“Jesus, negro, favelado da Maré. Marielle, negra, favelada, da Maré. Jesus chegou metendo bronca no templo. Marielle chegou metendo bronca na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A cruz não foi capaz de silenciar a voz de Jesus, e aqueles tiros não foram capazes de silenciar a voz de Marielle. (…) Os coronéis da fé, os vendilhões do templo, Crivella, Malafaia e companhia, matariam Jesus hoje. Eles não controlam a fé, a irmandade de Francisco de Assis, de Chico Mendes, de Teresa d’Ávila, de Martin Luther King, de Marielle Franco, de João Baptista, de Jesus de Nazaré. Eles não controlam esse povo preto, esse povo pobre. Esse povo que usa o nome de Jesus para promover o amor e a graça. O sonho ainda está vivo. É preciso respeitar a dor. A dor é um solo sagrado. Se estamos chorando? Estamos. Se nos sentimos fracos às vezes? Sentimos. Mas as nossas lágrimas e as nossas fraquezas vão mover a estrutura desse mundo. E nós ainda sonhamos. Está de pé o sonho por um país em que os negros não sejam culpados até que se prove o contrário. O sonho de um país em que as mulheres derrotem de vez o machismo. O sonho em que seja justa toda a forma de amor. O sonho em que o parlamento seja ocupado por indígenas, quilombolas, camponeses, sem-tecto, mulheres negras. O sonho em que nenhuma criança vai passar fome. Em que não haverá latifúndio. Não haverá desigualdade social. Não haverá ricos nem pobres. Porque a justiça vai fluir. Porque chega: negros não voltarão para a senzala; LGBTI’s não voltarão para o armário; mulheres não voltarão para a submissão. E os nossos sonhos não vão ficar num caixão, porque eles estão vivos. Nós somos a semente. Nós somos o futuro. Nós somos a revolução.”