Embora possa parecer distante do ambiente empresarial, a relação entre Manuel do Laço e o Marketing é clara. A importância da criação de personas e o seu impacto na perceção da marca, no engagement com o público e no estabelecimento de uma identidade memorável, é extraordinária.

A Essência da Persona: No marketing, uma persona é uma representação fictícia do cliente ideal de uma empresa. A identificação desta persona permite que a marca crie uma comunicação mais eficaz, através da definição de um tom de comunicação e um tipo de conteúdo mais pertinentes e adequados ao perfil. Da mesma forma, Manuel do Laço personificava a paixão ardente dos adeptos do Boavista, encarnando os valores e o espírito do clube.

O Papel da Persona no Marketing: A criação de uma persona tem como objetivo central a compreensão profunda dos clientes, permitindo que as estratégias de marketing sejam direcionadas de forma mais precisa e eficaz. Manuel do Laço é um exemplo claro dessa abordagem. Os adeptos do Boavista sempre foram muito ligados a esta personagem, através de uma conexão emocional muito forte, que permitiu ampliar a identificação e o engagement com o clube. Da mesma forma, uma persona bem definida ajuda as empresas a entenderem melhor os seus clientes e a adaptarem as suas mensagens e ações para atender às suas necessidades.

As Vantagens da Criação de Persona: A criação de persona traz diversas vantagens para as empresas. Em primeiro lugar, permite uma segmentação mais precisa do público-alvo. Assim, os negócios conseguem direcionar os investimentos de marketing de forma mais eficiente e eficaz. Da mesma forma, o Manuel do Laço ajudou o Boavista a criar uma base sólida de adeptos fiéis, conquistando o reconhecimento e a lealdade dos adeptos. Além disso, uma persona bem desenvolvida facilita a criação de mensagens e conteúdos personalizados, tornando a comunicação da marca mais relevante e persuasiva. Manuel do Laço, com seu estilo de vestimenta único e personalidade carismática, exemplifica como uma persona cativante pode diferenciar uma marca e criar uma identidade reconhecível.

O mais carismático adepto do Boavista Futebol Clube personificava a paixão e a devoção pelo clube. Assim como o Manuel do Laço fortaleceu uma conexão emocional dos adeptos com o clube, uma persona bem definida auxilia as empresas a compreenderem melhor o seu público-alvo, a direcionar as estratégias de marketing de forma eficaz e estabelecer uma identidade marcante. Através do exemplo de Manuel do Laço, aprendemos que criar uma persona carismática e autêntica pode impulsionar o engagement, a lealdade e a diferenciação da marca no mercado.