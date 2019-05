Não é o caso. A Grã-Bretanha acha que pode navegar a sua superioridade pelos mares da Terra e não quer ajuda de ninguém.

Theresa May, a senhora empenhada e voluntariosa que estava a tentar manter o país acima da linha d’água, teve na sexta-feira o seu “day”: demitiu-se de Primeira-ministra e Secretária Geral do seu partido, ou, como seria mais acertado dizer, foi despedida. Até chorou, o que as televisões mostraram em grande plano, com requintes de crueldade. Corrida porta fora pelos seus (o próprio partido Conservador, brutalmente dividido), pelos aliados (o partido unionista da Irlanda do Norte, DUP) e, obviamente, pelos inimigos - o partido Trabalhista, também ele dividido, mas tendo ao leme Jeremy Corbyn, para quem tomar o comando do barco é muito mais importante do que o que possa acontecer aos passageiros.

Já muito se escreveu sobre as voltas e reviravoltas do Brexit, desde que David Cameron teve a infeliz ideia de propor um referendo sobre a permanência do Reino Unido numa EU onde realmente nunca esteve. Um casamento de conveniência, aliás muito conveniente para as ilhas, que conseguiram obter todas as vantagens possíveis com um mínimo de obrigações.

Porque era a Velha Senhora, o ex-Grande Império, e porque se queria que a União incluísse toda a Europa, o Continente lá foi aceitando as exigências, à luz duma novidade na política internacional que muitos consideram um sinal de fraqueza: o consenso. Puxa daqui, tira dali, cada parte cede um bocadinho até chegar ao equilíbrio precário. O consenso, considerado um avanço da Civilização Ocidental, é antes um sinal de que a dita civilização está em decadência. Quando não estava, decidia tudo à cacetada. A Europa esteve em guerra dentro de si própria praticamente sempre, desde que o Império Romano acabou, ele também vítima da sua decadência. A Guerra dos Trinta Anos, a Guerra dos Cem Anos, as peninsulares, as religiosas, as napoleónicas, as nazistas... Não vamos fazer aqui uma lista, que encheria a memória do computador.

Adiante. A grande questão do Brexit é que quando se votou o Brexit não se pensou – quer dizer, os britânicos não pensaram – que havia a impossibilidade irresolúvel das duas Irlandas. Todas as outras questões, livre-trânsito de pessoas e bens, cooperação técnica e económica, segurança, leis agrícolas e regulamentos sobre as dimensões das garrafas, todas poderiam ter uma solução, graças ao tal consenso. Os ilhéus sempre se consideraram diferentes do Continente e como tal se comportavam, ao ponto de continuarem a guiar pela direita e a beber onças líquidas em vez de litros. Acabado o Império (em 1947, com a independência da Índia, digamos), mantinham todos os sinais exteriores imperiais, entre eles a sobranceria e a monarquia. No mesmo dia em que May se demitiu, mostrando que o país chegou a um estado em que ninguém se entende – a Rainha Isabel deu uma garden party a oito mil convidados, eles de fraque, elas com uns chapéus de maravilhoso recorte. Numa relva impecável, as pessoas brilhantes trocaram vénias e salamaleques, como se o mundo impecável do século XIX estivesse intacto. No mesmo dia em que uma reportagem da BBC mostrava como o tráfego de drogas derramou dos marginais para as pessoas da classe remediada e acompanhou de câmara na mão a prisão de 600 pessoas “normais”.