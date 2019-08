O nacionalismo tem estado a crescer, mas apenas se fala do nacionalismo associado aos movimentos de extrema-direita e nazis, no entanto é preciso salientar que também existe nacionalismo de esquerda e que também é perigoso. Os casos da China e da Coreia do Norte saltam à vista. Num mundo cada vez mais global e em constante comunicação, a mentalidade nacionalista parece presa ao passado, até porque os heróis dos nacionalistas continuam a ser os mesmos e esse é um dos problemas dessa gente: os nacionalistas pensam pela cabeça dos outros e regem-se por fronteiras que não foram traçadas por eles e para as quais nunca contribuíram. Percebo que D. Afonso Henriques fosse nacionalista, foi ele que fundou esta merda e que andou a expandir fronteiras. Agora um gajo que nasce no Cacém é nacionalista porquê? E porque é que não é só “regionalista” e apenas se identifica com a Linha de Sintra? Cacém e Gerês têm menos em comum do que Massamá e Moscovo.

Ser nacionalista é como só fazer sexo com a própria mãe. É alguém que, como nasceu da vagina da mãe, repudia todas as outras. É contra a livre circulação em vaginas e contra a multivaginalidade. O nacionalista de hoje é um hipócrita. Esconde o seu racismo e a sua xenofobia como esconde a suástica que tem tatuada no braço. O nacionalista de hoje tem telemóvel chinês, móveis suecos, carro francês, um pastor alemão, vai jantar sushi uma vez por semana e compra laranja espanhola porque é mais barata. Nas férias faz uso das fronteiras abertas para ir passear, a não ser que vá para o Algarve comer maminha e picanha inglesa. No fim disto tudo, de tão nacionalista que é, foge aos impostos sempre que pode como boa tradição portuguesa.

Depois, há os nacionalistas étnicos que é uma palavra pomposa para “nazis”. Defendem que a nação é composta pela raça e, por isso, só reconhecem os brancos como sendo portugueses. São os mesmos que apoiam os movimentos nazis na América, sem perceber que se fossem para lá não podiam fazer parte do clube dos supremacistas brancos, pois seriam considerados hispânicos. Burros. Há quem diga que seriam considerados europeus, mas isso seria se os americanos soubessem onde fica Portugal. Se o americano médio é capaz de já não saber muito de geografia, imaginem o americano supremacista branco. É engraçado ver muitos nacionalistas étnicos associados a claques de futebol e a gritar golo quando um africano com as cores do seu clube enfia a bola na baliza. Não sei se é hipocrisia ou o poder do futebol a quebrar preconceitos.

Sugiro a todos os nacionalistas que façam um teste de ADN e percebam a quantidade de etnias e nacionalidades que se misturaram até chegar a eles. Quer dizer, isso também seria um paradoxo, pois provaria que a mistura pode resultar em cocó. Há nacionalistas que são boas pessoas? Há, mas são as que acabam enganadas e elegem gajos como o Hitler.

