Vivemos tempos em que se confunde a liberdade de expressão com a libertinagem de expressão. Por trás do escudo e da capa do humor, tentam esconder-se ideias muito perigosas com grande potencial negativo no mundo. Desengane-se quem ache que os humoristas têm todos boas intenções, são na sua maioria pessoas mimadas que fazem tudo por um bocadinho de atenção, quais cães de Pavlov condicionados por risos e aplausos.

No Charlie Hebdo exaltaram-se as supostas vítimas que nada mais foram do que provocadores que, usando a desculpa do humor, agrediam o que de mais sagrado há para muitas pessoas: a sua fé. Não digo que se mate por uma piada, claro, mas o que é certo é que eles sabiam o que estavam a fazer e que, por isso, é desonesto achar que são vítimas. A violência gera violência e o humor pode ser – é muitas vezes é – uma forma de violência.

Agora, tivemos o caso dos humoristas brasileiros Porta dos Fundos que, depois de uma paródia a Jesus Cristo, viram a sua sede ser atacada com cocktails molotov por parte de cristãos que se sentiram ofendidos com as piadas do grupo. A tensão tinha vindo a escalar desde o início do mês quando lançaram o seu especial de Natal, com petições online a roçar os três milhões de assinaturas, e eles, não contentes, continuaram com sketches diários a escarnecer a fé católica e o próprio Jesus e Deus Nosso Senhor. O resultado estava à vista de todos e, parece-me até, que é feito de propósito para despertar a violência só para terem publicidade e se poderem fazer de vítimas. Quem sabe, até foi tudo fabricado, embora me pareça legítimo que as pessoas se defendam quando sentem a sua liberdade religiosa ameaçada.

Por cá, um país pequeno que não pode ver nada lá fora sem querer copiar, temos um grupo de dois humoristas de redes sociais, Guilherme Duarte e Ricardo Cardoso, que têm um programa de sketches de suposta comédia e que decidiram fazer, também eles, um episódio especial para este Natal. Passou na SIC Radical (em plena noite de consoada!) e está disponível no YouTube neste link onde, relembro, não há restrição de idade e qualquer pessoa pode ver. Confesso que fiquei chocado com o que vi e que foi esse especial de natal que me levou a fazer este artigo de opinião. Vou tentar analisar rapidamente o conteúdo dos mais de trinta minutos de pobreza humorística e de ofensa a tudo a todos que estes dois pseudo-humoristas decidiram publicar em plena época cristã de respeito pelo outro.

Começa de forma relativamente inócua, mas desde logo colocam a figura do Pai Natal como alguém violento e que profere impropérios. Não esqueçamos que o Pai Natal tem o seu quê de figura religiosa e que se nota logo a intenção desta dupla de escarnecer a fé cristã. Segue-se um sketch que gira em torno das crenças pessoais de cada um, em que um dos actores não respeita o outro que ainda acredita no Pai Natal em idade adulta. Isto mostra a falta de respeito pela diferença deste tipo de humor e, pior, a punchline foca-se em medicinas alternativas porque, obviamente, quem não respeita que as pessoas acreditem no que quiserem, é normalmente um fanático pela ciência que não se questiona nem tem a mente aberta. De seguida, um sketch em que o Pai Natal é apresentado como um sujeito de raça negra. Não é que eu tenha algo contra negros, é óbvio que não, mas o Pai Natal deve ser branco, toda a gente sabe isso. Colocar o Pai Natal negro é uma afronta aos valores tradicionais e, mais uma vez, reitero que não sou racista. Aliás, de seguida eles têm um sketch que não desgostei de todo em que afirmam que os brancos por vezes sofrem preconceito por muita gente achar que todos os brancos são racistas, o que não é o meu caso, por exemplo. Esse sketch, apesar de não ter piada, estava “bem apanhado”. Claro que estragam tudo quando noutro sketch mais à frente colocam dois pais Natal a beijar-se. Respeito todas as escolhas sexuais, mas como dizia o outro “Não havia necessidade”.