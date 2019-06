Surreal sugestão da parte dum comentador sobre uma figura política. Mas, tratando-se de Boris, até faz sentido, porque ele poderia, de facto fazer uma coisa assim e sair ileso. Surreal, também, que uma figura como ele possa chefiar o que já foi um Império extremamente eficiente no prosseguimento dos seus interesses. Como um banquete em que se bebe demais e de repente temos um bêbado em cuecas aos pulos em cima da mesa, perante a complacência geral. Não que o bêbado não tenha a noção do que é ser inconveniente; apenas usa a inconveniência para se fazer interessante.

É difícil definir Boris Johnson. Talvez o que esteja mais próximo seja a personagem do Coringa interpretada por Jim Carrey em “Batman para sempre”: inteligente e perverso por dentro, apalhaçado e ridículo por fora. As maldades que faz, fá-las sempre sob a forma de piada ou de enigma. Ri de si próprio e dos outros, tropeça, veste-se com desmazelo, tem um cabelo rebelde, faz figura de parvo sem noção; mas tem um destino e vai atrás dele com um zelo persistente. Perfeito para animar festas e casamentos, talvez não seja o ideal que o Reino Unido está a precisar neste período de dúvidas e aflição.

As perversões do sistema político inglês, sedimentado ao longo dos séculos, levaram a esta situação inusitada: um Primeiro-ministro escolhido por 160 mil pessoas, num país com 66 milhões de habitantes. Tal como em Portugal, aliás, o Governo só cai com uma moção de desconfiança no Parlamento (cá também pode ser por decisão do PR, já aconteceu). Não havendo a moção, o partido que ganhou as eleições mantém-se no poder até às seguintes, e até lá escolhe o Primeiro-ministro que quiser. Cada partido tem o seu método de escolha. No caso dos conservadores, os parlamentares escrutinam os candidatos, que eram inicialmente dez, até chegar a dois, e esses dois são votados pelos filiados com as quotas em dia.

Esses dois acabaram por ser Jeremy Hunt, actual Ministro dos Negócios Estrangeiros, e Boris Johnson, que também já teve esse cargo, mas agora é só parlamentar (MP). Hunt é o que se deseja num político: empenhado, preocupado com as andanças da Nação, com um discurso coerente. É também uma pessoa com o carisma dum esfregão de cozinha. (Para usar a classificação que Nigel Farage deu em pleno Parlamento Europeu a Van Rompuy, então Presidente do Conselho Europeu. Mas isso é outra história.) Quanto a Boris, não tem nenhuma das qualidades de Hunt, mas tem carisma, e um carisma muito original: não é bonito nem simpático, antes apardalado e caricatural – mas convence. Ora, nesta época em que o parecer tem muito mais importância do que o ser, a fronha preocupada de Hunt não parece ter possibilidades perante a displicência sorridente de Johnson.

Porque, quando às propostas propriamente ditas, são os dois iguais: não têm nenhuma em concreto. Ou seja, no que toca ao Brexit, que é o único assunto que interessa à Grã-Bretanha neste momento (todas as questões sociais e políticas de gestão do país estão em suspenso há três anos), ambos dizem que vão resolver o problema sem dizer como (porque o problema da Irlanda não tem solução); e que se não resolverem, mesmo assim saem da União Europeia em Outubro.

Mas então, para lá do carisma, o que tem Boris Johnson a seu favor? Um percurso profissional convincente, seria uma boa razão. Muitos jornalistas têm-se debruçado sobre essa carreira, agora que Boris está a coroá-la com o mais cargo mais responsável do Reino Unido.

Alguns, como Max Hastings, editor de Johnson quando ele era repórter do “Daily Telegraph, citado pelo “Guardian”, diz simplesmente que é a pior pessoa possível para liderar o país porque “não se preocupa com nada, a não ser a sua própria fama e satisfação.”

No “Economist”, revista conservadora, um artigo não assinado (logo, editorial) diz o seguinte: “O ex-Ministro dos Negócios Estrangeiros, que é visto com uma combinação de incredulidade e despeito nas capitais europeias, tomou atitudes contrárias em diferentes alturas. Como Presidente da Câmara da Londres cosmopolita e liberal, em 2008-16, pregou as virtudes da imigração e do mercado único.

Como farol orientador da campanha para sair da UE, passou, sem esforço aparente, a criticar a imigração e a avisar sobre o perigo da entrada da Turquia para o mercado único, que anteriormente defendera. Agora, ao procurar os votos da direita do Partido Conservador, fala de sair da EU sem acordo – “que se lixem os negócios”, se se atravessarem no caminho – e goza com as mulheres com burcas, “que parecem marcos do correio”.