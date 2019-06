4. Agora à frente do Itamaraty, ou seja das Relações Exteriores, o que o ministro Ernesto Araújo está a promover é “diplomacia teológica”, resume o brasileiro Jamil Chade, correspondente veterano em Genebra. Para entender a dimensão desta cambalhota brasileira nos palcos internacionais, vale a pena ler na íntegra o relato que Chade publicou ontem na “Folha de S. Paulo”: “Num ato que deixou delegações estrangeiras perplexas, diplomatas brasileiros começaram a implementar nesta quinta-feira instruções do Itamaraty de vetar qualquer referência ao termo ‘gênero’ em resoluções da ONU. (…) a nova posição do Brasil abriu um debate inédito com europeus, que insistiram que não iriam retirar o termo ‘gênero’ do texto. A posição do chanceler Ernesto Araújo, ironicamente, foi apoiada por governos como os da Rússia, Paquistão e Arábia Saudita (…). Enquanto o Brasil falava, delegações estrangeiras literalmente abriam a boca de surpresa, se olhavam de forma assustada e combinavam reacções imediatas, enquanto outros suspiravam para lamentar a nova posição nacional. (…) mais de 14 referências ao termo ‘gênero’ foram vetados durante os encontros pelo governo brasileiro até agora. O número deve crescer, já que nem todos os trechos ainda foram alvo de negociações.”

5. Há dez anos, na cimeira dos mais poderosos, Obama disse de Lula: “Esse é o cara.” Agora é Bozo que está no G20. Os relatos das suas primeiras actividades em Osaka são patéticos. Em vez de encontros preparatórios, reuniões, etc, Bolsonaro passeou, tirou fotografias com japoneses e foi a uma churrascaria, com os seus assessores. “Isolado”, escreveram os repórteres. Imagino toda a gente no G20 a fugir dele. Isto, enquanto a economia no Brasil afunda, sem que Bolsonaro aparentemente aproveite a visita para contactos locais. E se o Brasil tem uma importante comunidade de origem japonesa. “As projeções oficias de expansão do Produto Interno Bruto (PIB) se aproximam cada vez mais da recessão: 0,8% para 2019, de acordo com estimativa do Banco Central”, resumiu a “Folha”.

6. Há o risco de os direitos humanos não sobreviverem, de haver um “apartheid climático” e no topo das lideranças fracassadas estão Bolsonaro, Trump e os chineses, alerta Philip Alston, relator especial da ONU. O relatório será apresentado hoje em Genebra. Por “apartheid climático”, entenda-se uma era em que os ricos pagarão para escapar a calor e fome. E o impacto do aquecimento global, diz Alston, afectará não apenas direitos básicos para centenas de milhões de pessoas como democracia e estado de direito. A crítica deste relator é transversal, passa pelos países, pelas ONG’s e pela ONU, mas à cabeça cita a responsabilidade de Bolsonaro, os seus planos trágicos para a Amazônia, a sua atitude para com as terras indígenas.

7. É isto que parte do mundo ouvirá oficialmente hoje, enquanto as cúpulas dos 20 poderosos estão em Osaka. Angela Merkel já disse que quer ter uma “conversa clara” com Bozo sobre o desamatamento da Amazônia, e criticou a sua política ambiental. Bozo respondeu que não recebe lições do G20, que a Alemanha tem muito a aprender com ele, e abandonou a conferência de imprensa, irritado.

8. A aprovação do governo brasileiro está em 32 por cento. A mais baixa até agora. Mas. Ainda. Trinta e dois por cento. Uma parte disto será irrecuperável, nada a fazer. E a outra parte, de que está à espera para acordar? Nunca antes na história deste país, como diria Lula. E por falar em Lula: se não for libertado, se as revelações do “Intercept” caírem em saco roto, o futuro próximo julgará os envolvidos, em casa e para o mundo.