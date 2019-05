1. Passei este mês de Maio a rodar por algumas regiões do Brasil, incluindo interiores e periferias, boa parte do tempo com estudantes. As principais cidades encheram-se três vezes com manifestações, por razões opostas, duas em luta contra o governo, uma para o defender. O país está partido, e a luta é jovem. Duplamente jovem: porque está a ser feita com muita gente na transição entre a adolescência e a idade de votar (ou ser candidato); e porque tem muito pela frente.

2. Ontem foi a segunda manifestação pela educação: o 30 de Maio, 30M, que se queria maior do que o 15M, primeiro protesto, a quente, mal o governo Bolsonaro anunciou cortes de um terço ou mais nas universidades e institutos federais, seguidos de cortes gerais nas bolsas de doutoramento e mestrado. Estive no 15M, no protesto carioca que cresceu da igreja da Candelária pela avenida Presidente Vargas, e no Rio como noutras cidades esse dia foi gigante, muito jovem e vivo. Ontem, no 30 M, eu já não estava no Brasil, segui à distância. Os relatos, em geral, concordam que houve um pouco menos gente em quase todas as cidades. Com excepções como Curitiba, cidade em que ontem choveu mas apesar disso mais gente saiu à rua do que no 15M, e devolveu à fachada da Universidade Federal do Paraná uma faixa “Em defesa da educação”, depois dos pró-Bolsonaros, que se manifestaram pelo país no domingo passado, terem retirado a que lá estava. Uma sequência que resume bem o estado do Brasil, o ponto a que a fractura chegou, ou o buraco desceu. Manifestantes pró-governo a deitarem abaixo uma frase que simplesmente defendia a educação. Como se a educação fosse o novo PT, o novo comunismo, o novo inimigo. Aliás, é: para quem percorra um Brasil em ambientes relacionados com estudo, aprendizagem, leitura, sejam universidades públicas, centros culturais, livrarias ou festas literárias, a impressão que se vive é que ali é território subversivo, um Brasil “vermelho”, uma trincheira de resistentes.

Mas tendo sido menos participadas do que no 15M, as manifestações de ontem, com muitas dezenas de milhares de pessoas em mais de cem cidades do país, parecem suficientemente expressivas para fortalecer esta ideia de uma luta em curso, e a longo prazo. Sempre com uma presença decisiva de gente que há pouco era criança. Os jovens brasileiros que não estiveram envolvidos nas perdas e nos erros da esquerda que se manifestou em 2013, mas que nos últimos anos já se empenharam muito nas lutas pelas suas escolas secundárias públicas. Frutos novos da democracia brasileira, e das conquistas igualitárias dos governos Lula: mais mulheres, mais negros, mais pobres, mais periféricos, mais lgbt.