As personalidades com vida pública activa tornaram-se num alvo. É verdade que as imagens são cada vez mais manipuladas. Mas não só. É cada vez mais fácil manipular tudo.

Assim, quando figuras públicas como Maya, Teresa Guilherme ou Tony Carreira são alvo de mentes perversas, o desastre é real e pode prejudicar muita gente, a nível financeiro. Se o anúncio em nome da individualidade oferece algo a troco de dinheiro, é certo e sabido que haverá quem se queixe.

As denúncias nunca são suficientes. Maya, por exemplo, tem feito vários posts a denunciar, a pedir para não seguirem pessoas que se fazem passar por ela. Além do abuso da utilização indevida do nome, existem requintes como a actualização das imagens, assim que a personalidade pública as altera.

Onde está o verdadeiro? Onde está o falso? Somos cada vez mais confrontados com estas perguntas que, não sendo simples, são sempre uma bússola estratégica de actuação.

Neste mundo das burlas, as redes sociais não ajudam. A imagem é muitas vezes um engano, por culpa de tudo o que está a ser feito – e tudo o que se fará – com o avanço da tecnologia e da Inteligência Artificial. Parece que nos facilita a existência, não é? Burla-nos também. Cuidado com o que os nossos olhos vêem.