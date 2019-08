Outro caso é o das manifestações que se sucedem em Moscovo, duas principais nas últimas três semanas. É a reivindicação de eleições livres e o protesto por a mão de ferro do sistema instalado por Putin excluir da eleição local na capital russa, marcada para 8 de setembro, 57 candidatos classificados como independentes, portanto, não sincronizados com o sistema político do Kremlin.

Há desse protesto uma imagem marcante: é a de uma jovem, Olga Misik, que nos aparece sentada no asfalto, com as pernas cruzadas, diante das forças anti tumulto (as Omon), que estão equipadas com uniforme para confronto, capacetes, viseiras e coletes à prova de projétil. Olga, com apenas 17 anos, tem um livro nas mãos. Esse livro é a Constituição da Federação Russa, em vigor desde o tempo de Ieltsin. Ela lê em voz alta, para os manifestantes e, principalmente, para as tropas da Omon, artigos da lei fundamental da Rússia, por exemplo aquele em que está definido que "a cada cidadão é garantida a liberdade de expressão", e aquela outra parte do texto onde está declarado que "os cidadãos têm o direito a reunir-se e manifestar-se pacificamente".

Olga tornou-se um estimulante símbolo da reivindicação de eleições livres, isto é, liberdade, na Rússia. Mas não há ilusões. O que Olga representa é apenas uma ínfima fração da população da Rússia, ela simboliza o crescente descontentamento de uma parte da população urbana, em especial a que tem menos de 40 anos, em Moscovo e em outras cidades da Rússia. Mas múltiplos inquéritos e reportagens mostram que o estilo de Putin continua a ser apoiado por grande parte da população russa, especialmente no vasto território rural.

É assim que Olga representa uma parte que parece estar a tornar-se crescente do povo russo - e isso é uma esperança. Mas não se pode dizer que seja o povo da Rússia a clamar por liberdade. É apenas como um fio de água que corre para o mar e que leva uma vontade de liberdade.

DÁ QUE PENSAR:

O ciclo político parece voltar a mudar na Argentina. O peronismo está lançado para regressar ao comando.

A morte do financeiro Jeffrey Epstein, por "aparente suicídio" numa prisão dos EUA, está longe de fechar o escândalo. Lança mesmo novas discussões.

Esta capa da Time, com este "é demais". Com a violência das armas de fogo em fundo.