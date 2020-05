Turismo

De um dia para o outro, um dos sectores mais prósperos em Portugal parou. Os hotéis, os voos, as visitas guiadas… Este sector levou um abanão e acho mesmo que só os mais criativos terão capacidade de ultrapassar esta crise. Infelizmente, não acredito que os hotéis no Algarve encham este Verão. Acredito que o arrendamento de casas tradicionais e os passeios no campo possam ser uma solução imediata para alguns grupos turísticos sobreviverem. Num futuro próximo, acho que este sector terá de investir muito mais em experiências online (por exemplo, visitas a adegas, quintas usando realidade virtual (RV)). A RV poderá ajudar a recriar espaços e experiências não como meio de substituição, mas como serviço extra, diferenciador. Acho que o Covid-19 só veio mostrar ao turismo nacional a necessidade de se reinventar constantemente e criar várias formas para obter receita.

Educação

Em poucas semanas, vimos o espelho de um país ainda muito desigualitário - nem todas as famílias têm acesso a internet estável e muito menos a um computador por miúdo. Às vezes precisamos destas crises que colocam a mão na ferida e nos mostram todo o trabalho que ainda temos pela frente. No entanto, as aulas online mostraram-nos que há muita coisa que a partir de agora pode evoluir. Talvez os valores exorbitantes de propinas (falo no caso dos Estados Unidos) não se justifiquem, quando a maioria dos conteúdos podem ser encontrados online. Acho que a educação deve continuar na sala de aula, mas com um suporte de conteúdos online (aulas gravadas, vídeos, exercícios didácticos já resolvidos). Já percebemos que o sistema educativo como o conhecemos tem de evoluir e, talvez a Covid-19 venha acelerar esse processo.

Comunicação

Como comunicamos e o que comunicamos. A palavra fake news nunca teve tanto na boca do mundo como durante a quarentena. A dada altura, ninguém sabia em quem confiar: que jornal ler, que noticiário acompanhar. Eu própria, que estudei Ciências da Comunicação na Universidade de Lisboa, senti dificuldade. Com um enorme fluxo que informação que recebemos diariamente, acho que a sociedade se tornou muito mais consciente e exigente. As várias formas de comunicação, principalmente o online, vieram abrir portas e dar ainda mais voz aos influencers. Eles terão a partir de agora ainda mais capacidade e responsabilidade de educar a população.

Tecnologia

A capacidade de colocar tanta gente a trabalhar de casa deve-se exclusivamente a empresas como a Zoom, Google e Facebook. Estas empresas vão continuar a crescer e talvez esta quarentena seja um wake up para muitas que eram reticentes ao trabalho a partir de casa. Nada é perfeito, mas muitas empresas vão aderir cada vez mais ao trabalho remoto. Se a produtividade não se alterou, esta mudança pode trazer muitas vantagens económicas e sociais para empregados e empregadores. Para os empregados, menos horas de trânsito e mais tempo para actividades pessoais. Para os empregadores, escritórios mais pequenos e o que levará a custos mais reduzidos nas despesas de manutenção e renda de imóveis.

Acredito que com paciência venceremos esta crise, mas novos hábitos surgirão para nos tornarmos para fortes.

*Daniel Matinho escreve segundo o antigo acordo ortográfico