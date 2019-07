No entanto, a maior discriminação que sofri foi por volta do 9.º ano, fim do ensino obrigatório nesse tempo, em que eu tive de prosseguir os meus estudos até ao 12.º ano para entrar na faculdade e terminar o curso. Muitos dos meus colegas pretos puderam deixar de estudar logo nessa altura, começando a trabalhar e a ser independentes. Lembro-me do Carlos, um colega meu, que teve de abandonar os estudos ainda no 7.º ano para ir ajudar a mãe na peixaria. Que sortudo, logo a ter trabalho tão cedo. Fui gozado e rebaixado inúmeras vezes pelos meus colegas pretos por saberem que os meus pais insistiam para eu tirar um curso superior, dizendo, até, que me pagariam as propinas. Fui gozado e rebaixado outras inúmeras vezes por levar os trabalhos de casa sempre feitos e por ter acompanhamento em casa e incentivo para estudar. “Pula betinho tem boas notas” é uma frase que ainda hoje me atormenta as noites.

Quando tirei a carta e comecei a conduzir, percebi que os brancos, mesmo depois de adultos, sofrem preconceito, ainda que subtil, muitas vezes. Exemplo: fui parado numa Operação Stop, perto da minha casa, ao lado da Cova da Moura; um dos polícias cumprimentou-me, dizendo boa noite, e perguntou-me se tinha bebido alguma coisa; eu disse que não e ele deixou-me ir embora. Um carro ao meu lado, com um africano ao volante, foi parado, soprou no balão e teve o seu carro revistado. Até os próprios polícias, brancos, me discriminaram, achando que eu era um betinho incapaz de conduzir embriagado e sem qualquer jeito para o empreendedorismo ilícito.

Isto tudo é apenas a ponta do iceberg do racismo que os brancos sofrem. A dona Fátima Bonifácio, que apenas disse verdades, está agora a sofrer essa mesma discriminação. Um preto pode ser racista e ninguém diz nada, já uma branca, apenas por ser racista e escrever uma crónica cheia de generalizações baseadas na cor da pele e na etnia, é logo acusada de todos os lados e rebaixada por isso. Enfim, é o país que temos.

