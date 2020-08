Além de tudo isto, penso que o sucesso dos podcasts resida na liberdade do formato. Censuram-se piadas e opiniões no Facebook, reportam-se contas no Twitter, denunciam-se vídeos no YouTube, mas o podcast parece ser o último bastião da plena liberdade de expressão na Internet, com todo o bom e mau que isso tem. Se alguém quiser espalhar ideias xenófobas e racistas, um podcast é um bom meio. Não quero estar a dar aqui ideias ao André Ventura. A verdade é que há podcasts que pode influenciar decisões. O maior podcast do mundo é o Joe Rogan Experience, do comediante norte-americano Joe Rogan, que conta com milhões de ouvintes, capaz de condicionar a opinião pública e, dizem, até de poder influenciar decisões políticas e eleitorais. Por algum motivo o Spotify pagou cerca de 100 milhões de dólares pela sua exclusividade.

Por cá, estaremos sempre longe desses valores e de se tornar num negócio milionário, mas começa a ser um nicho de grande escala. Na verdade, serve esta crónica principalmente para sugerir podcasts que acho interessantes e que, como não há discotecas este verão, podem dar jeito para passar o tempo:

Sem Barbas Na Língua – dois gajos a conversar, um deles um escritor de renome, com passado jornalístico credível, culto e bem preparado, o outro sou eu.

Por Falar Noutra Coisa – a minha rubrica das manhãs da Antena 3, agora extinta, mas onde podem ouvir mais de 140 crónicas publicadas no último ano e meio.

Hotel – uma espécie de radionovela da autoria de Luís Franco-Bastos, diferente e único no panorama dos podcasts portugueses.

Maluco Beleza – podcast de entrevistas e conversas do Rui Unas, talvez o precursor de todos os podcasts em Portugal (juntamente com a Prova Oral) e um exemplo de sucesso comercial.

Ask.TM – o podcast do humorista Pedro Teixeira da Mota, provavelmente o mais ouvido em Portugal e com números que extravasam o nicho do podcast.

Ar Livre – do Salvador Martinha e que foi dos primeiros em Portugal com o formato “falar sozinho para o microfone durante meia hora”.

O humor é rei no reino dos podcasts, mas existem outros tipos de formatos interessantes como o 45 graus, Perguntar não ofende, Fumaça, e uma série de outros Seria impossível listar aqui todos os podcasts interessantes, mas aqui ficam mais uns: Psichoterapia, Terapia de Casal, Sozinho em Casa, FUSO, Segundo, O Podcast do Paulo Almeida, toda uma série de outros que podem ver nesta lista.

Para ouvir: os podecástes sugeridos no texto, especialmente os meus.