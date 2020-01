É a partir desta premissa que devemos analisar o caso da senhora que diz ter sido agredida por um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), há cerca de uma semana, na zona da Amadora. Depois de uma confusão gerada dentro de um autocarro, onde seguia com uma filha menor de idade, foi imobilizada e levada num carro-patrulha. Dentro do veículo alega ter sido vítima de agressões e insultos racistas.

Todos vimos, repetidamente, os ferimentos na cara da mulher. As versões dos dois lados da história também se multiplicaram na imprensa e nas redes sociais. A juntar a tudo isto surgiu um “sindicato”, com motivações pouco claras, a fazer ruído em torno do caso. Algumas associações da sociedade civil fizeram o mesmo, antecipando-se a qualquer análise mais objetiva, fundamentada em factos. Também houve políticos a vir a terreiro, os que nestas ocasiões apanham boleia da desgraça alheia e usam-na para gritarem o que acham que as pessoas querem ouvir, agradando-lhes o descontentamento. Dizem mal dos outros políticos – sempre os outros. Soluções? Não apresentam nenhuma, pois o que pretendem é ganhar o voto para ter poder, não para construir soluções. No fim de contas, nada disto contribui para facilitar o acesso à verdade.

As forças de seguranças são instituições de defesa de direitos humanos. Esta missão constitui o núcleo central das suas funções e também o seu limite. Se existem dúvidas sobre isto, o Estado tem de garantir que toma as medidas necessárias. Só que, até agora, nada fez.

Com mecanismos de supervisão adequada, incluindo a instalação de sistemas de videovigilância nas esquadras, nos veículos e nos uniformes das forças de segurança, seria possível ter mais factos, matéria essencial para apreciar alegados casos de ódio racial, uso excessivo de força ou tortura e outros maus-tratos. Este controlo não deve existir para inibir os agentes no desempenho das suas funções, nem destruir o bom nome ou a imagem institucional das forças de segurança. Pelo contrário, é uma forma de garantir a elevada qualidade do trabalho, dos padrões de atuação, da excelência na proteção dos direitos humanos e também dos próprios agentes, aqueles que trabalham com brio – que são a maioria –, desincentivando abordagens menos corretas por parte dos cidadãos.