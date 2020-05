Se continuarmos a andar para trás no tempo, encontramos a forma indo-europeia «h₂ékʷeh₂» — é, mais uma vez, uma palavra reconstruída pelos linguistas. É difícil ler esta palavra que ninguém usou na escrita, mas temos ali um «ékwe» que lembra um fantasma da nossa própria palavra, mas enterrada cinco mil anos no passado.

E o que veio antes? Não sabemos... Há quem julgue encontrar uma ligação profunda entre as várias palavras para «água» em muitas famílias linguísticas, mas parece-me ser uma quimera tentar descobrir as primeiras palavras humanas. A verdade é que a grande parte dos milénios de conversas atrás de conversas ficou perdida para sempre e o método comparativo, usado pelos linguistas, só consegue perfurar o passado uns quantos milhares de anos... As palavras que existiram antes desse tempo perderam-se — mas podemos ter a certeza de que essas palavras perdidas deram origem a muitas das palavras que dizemos hoje.

Águas portuguesas, ilhas inglesas

Pois bem, chegámos ao ponto mais remoto a que nos é possível aceder. Fazemos agora inversão de marcha e começamos o nosso regresso ao futuro. Vemos que essa forma indo-europeia não acabou só nas palavras latinas para água. Seguiu pelos séculos fora, na boca de outras pessoas, até chegar ao proto-germânico — a língua que deu origem a muitos idiomas ali do Norte da Europa.

No proto-germânico, a palavra indo-europeia já se dividira em dois. Primeiro, temos a forma «*ahwō», que, muitos anos depois, veio a dar, por exemplo, no «eddy» inglês — um turbilhão ou um redemoinho.

Depois, temos a forma «*awjō» — aqui a viagem torna-se mais interessante. Esta forma proto-germânica deu, em inglês antigo, «īeġ» — a maneira como as palavras se tornam umas nas outras talvez pareça impossível, mas quem estudou o processo sabe que existem regras e formas de reconstruir com alguma segurança o caminho. Pode haver enganos, claro está, como em tudo.

Ora, o inglês antigo juntou «īeġ» a «land» e ficou com «īeġland». O inglês médio já tinha «yland» e o inglês actual tem a nossa conhecida «island». Note-se que o «s» não se lê, o que ajuda a perceber a sucessão real no som que sai das bocas dos falantes. Curiosamente, a palavra «island» não está relacionada com «isle», que é uma palavra inglesa de origem latina — mas o tal «s» mudo aparece em «island» porque alguém achou que as duas palavras, sendo parecidas e tendo um sentido parecido, deviam ter um «s» também parecido… A ortografia inglesa está cheia destas marteladas de quem achava isto ou aquilo: por exemplo, a palavra «debt» nunca teve ali um «b» na oralidade. Mas como a palavra latina tinha um «b», houve alguém que, num lindo dia, enfiou ali um «b» para atrapalhar a vida de quem quisesse aprender a ortografia inglesa.

Já agora, onde fomos buscar «ilha»? Não deixa de ter uma certa parecença com a «island» inglesa — mas é coincidência. A nossa palavra, diga-se, não veio directamente do latim para o galego e português, mas passou — imagine-se! — pelo catalão. A «illa» catalã saltou Castela e veio aterrar na nossa «ilha».

Em suma, a mesma palavra indo-europeia acabou como «água» nas bocas latinas e como «island» nas bocas inglesas… Belas viagens fazem as palavras — e nós, por estes dias de calor e perigos, sonhamos em ilhas e mares. Lá vamos olhando para a água no horizonte — sempre com cuidado.

Marco Neves | Escreve sobre línguas e outras viagens na página Certas Palavras. O seu último livro é o Almanaque da Língua Portuguesa.