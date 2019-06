A mania das bandeiras



Estou agora mesmo a ver um dos episódios de uma série que me deixa sempre bem-disposto: A Teoria do Big Bang. Uma das piadas recorrentes é um peculiar canal de YouTube mantido pelo Sheldon, o cientista com sérias dificuldades sociais.

O programa de YouTube chama-se Fun with Flags e a piada é óbvia: só uma pessoa como o Sheldon acha um tema como as bandeiras suficientemente interessante para criar dezenas e dezenas de episódios sobre o assunto.

E, no entanto, as bandeiras até são interessantes — mas, por favor, não digam a ninguém que disse isto!

Não falo apenas das bandeiras nacionais, aquelas que todos vamos conhecendo melhor ou pior. Há bandeiras para tudo e para nada: desde países inventados, até associações de bairro, passando pelas bandeiras de regiões, cidades, prédios…

Em Portugal, temos bandeiras para os mais de 300 concelhos e para as mais de 3000 freguesias. Ora, olhando para as bandeiras municipais, vemos que os concelhos com sede numa cidade têm bandeiras formadas por triângulos — os especialistas chamam gironada a este tipo de bandeira. O brasão de uma cidade tem ainda cinco castelos no cimo.

Olhando para a bandeira da cidade onde nasci, por exemplo, vemos os triângulos e os cinco castelos:

Já os concelhos com sede numa vila têm bandeiras constituídas por quatro rectângulos. Mesmo concelhos que têm cidades no seu território mas cuja sede é uma vila têm uma bandeira com a forma típica das vilas — é o que acontece, por exemplo, em Sintra. Note-se ainda os quatro castelos em vez dos cinco:

As bandeiras das cidades portuguesas seguem o formato da bandeira de São Vicente, ou seja, a bandeira de Lisboa:

Os cinco castelos aparecem dourados, mostrando em forma de cor ser esta a capital do país.

Não sei se o Sheldon alguma vez falou destas bandeiras no seu canal de YouTube…

A bandeira de Lisboa numa cidade espanhola

A bandeira de Lisboa é um antiquíssimo símbolo português. A bandeira nacional, aliás, é bem mais recente, embora, lá bem no centro, encontremos o brasão, que mantém símbolos antigos da nacionalidade.