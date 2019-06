Pensaremos nisso, quando estamos de cartão na mão, prontos para pagar? Não. Comprar faz-nos sentir bem, liberta endorfinas, contribui para a sensação de pertença e ajuda ao processo de validação social do qual estamos todos muito dependentes. Sem crítica ou julgamento porque o fenómeno ataca a todos, contudo, a informação está disponível, os modelos industriais de produção que nos garantem este preço tão simpático têm custos enormes para o nosso modo de vida global - a poluição que produzem e o desperdício que estimulam - e bem estar individual, seja que quem faz parte desta espiral empregadora, seja de quem abdica daquilo a que chamamos consciência e continua a comprar. Note-se que comprar todos compramos. Há uns que compram mais, compram a mais e compram sem propósito. É isso que podemos mudar.

A culpa é das empresas?

Também, mas não só. A culpa também é nossa, porque procuramos a melhor relação qualidade preço sem nos preocuparmos com a forma como o produto foi produzido, como chegou até nós, que impacto social e ambiental pode ter, com o atendimento ao cliente, bem como que condições profissionais e de vida têm aqueles que nos servem. Numa loja com funcionárias que dobram roupa num processo infindável e clientes que desarrumam sem respeitar o trabalho dos outros, à caixa do supermercado e ao seu bip incessante, há gigantes da moda, construção, mobiliário, electrodomésticos e electrónica, empresas e marcas para as quais deveríamos olhar de outra forma, tentando perceber várias coisas, a primeira das quais se precisamos mesmo comprar aquilo e fazê-lo naquela loja, se podemos abdicar ou escolher o equivalente nacional, de preferência local que, tantas vezes, está a uma distância que podemos fazer a pé, perto de casa e longe dessas áreas a que chamam zonas comerciais e que, numa lógica liberal, dão emprego a muita gente mas que, bem vistas as coisas, só estimulam uma sociedade de consumo que tende a desmoronar, perpetuando um modelo social que é tudo menos fixe.

Por isso, cansei.