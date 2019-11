Estas manifestações abrem diariamente noticiários e preenchem várias páginas dos jornais. Lembram-nos a génese da Amnistia Internacional. Em 1961, o fundador da organização escrevia num artigo que, “em qualquer dia da semana, encontrará no seu jornal o relato de alguém que foi preso torturado ou executado, num qualquer sítio do mundo, porque as suas opiniões ou a sua religião são inaceitáveis para o governo do seu país”. Com esta frase, Peter Benenson apelava à Coragem de todos os leitores, para que se juntassem em defesa dos direitos humanos.

Hoje, vemos novamente surgir a necessidade dessa Coragem. Escrevo-a com “C” maiúsculo (queria quase dizer “grande”) mesmo pela sua grandeza. Não é só a coragem de mergulhar de um local alto ou de se colocar à beira de um precipício para mais uma selfie para as redes sociais. Não. Essa não é a mesma coragem (se é que o é de todo), e por isso esta, a de defender os direitos humanos, deve ser escrita com maiúscula: Coragem!

A Coragem é o que nos impele a lutar por um mundo melhor, a garantir que os direitos de todas as pessoas são cumpridos, não importa onde nasceram, a forma como pensam, a cor da sua pele, a sua origem. É também esta Coragem que impele a exigir aos governos que façam a sua parte, que cumpram com as suas obrigações e com os direitos de todas as pessoas. A Coragem é sair à rua e juntar-se a uma vigília em vez de ficar apenas em casa a lastimar o que falta fazer. É assinar uma petição, é não ficar indiferente, é agir, é juntarmos a nossa voz num coro de mundo com lugar para todas as pessoas. Coragem é Agir por um mundo melhor.

No início de dezembro, a Amnistia Internacional vai organizar todo um programa em prol e celebração da Coragem de quem defende direitos humanos. O Fórum da Coragem contempla trabalho de ativismo, um concerto, exposições e um dia de encontros e conferências.