A alienação social que, por vezes, vivemos pode conduzir a que nos sintamos perdidos dentro de nós mesmos e com uma diminuta perceção de controlo. O nosso mundo interno é constituído por um vasto conjunto de elementos (pensamentos, memórias, emoções, valores, objetivos, sonhos e desejos), que por vezes se encontram desarrumados, com pouco investimento ou, até mesmo, algo abandonados. Ainda que desafiante, pode ser importante desbravarmos o que há por ser descoberto, conhecido ou reconhecido dentro de nós. Aquilo que for complexo importa digerir, atribuir significado ou ressignificar e, se necessário, reciclar. Estar em contacto com aquilo que são os nossos maiores sonhos ou desejos. Pensar, repensar, partilhar, estabelecer metas e objetivos para depois os concretizar.

Nessa viagem ao nosso mundo interno, um “diário de bordo” poderá ser um ótimo recurso para registar pensamentos, emoções e os acontecimentos mais importantes, desta trajetória que é a vida! Algo que também é fundamental para zelarmos pelo nosso mundo interno é o autocuidado. Por isso, partilho algumas sugestões:

- A higiene do sono consiste num conjunto de estratégias que podem ser adotadas e que melhoram a qualidade do sono. Algumas delas passam por estabelecer um horário para se deitar e levantar; antes de dormir é importante que evite refeições pesadas bem como praticar atividades estimulantes (por exemplo, exercício físico); deve criar um ambiente propício para que consiga adormecer facilmente (por exemplo, pôr de parte aparelhos eletrónicos, baixa luminosidade e pouco ruído).

- A prática de exercício físico não só é um contributo para a saúde (física e psicológica) como pode ser uma forma de exteriorizar emoções e restabelecer energias. Pode ainda contribuir para a melhoria da autoestima e da qualidade do sono.

- Cuide da sua alimentação, evitando alimentos com um baixo valor nutricional e invista numa alimentação mais “colorida” e variada. Por vezes, um extremo leva-nos a outro, por isso, procure um equilíbrio na sua alimentação permitindo que estejam integrados os seus pratos e comidas preferidas.

-Invista e cuide das suas relações pessoais. Abra espaço na sua agenda e no seu coração para aqueles que fazem parte da sua vida e mantenha-se em contacto com eles.

- Faça/descubra atividades que goste e que sejam uma fonte de lazer. Como ler, ir ao cinema, passear pela natureza, dançar ou até mesmo praticar atividades radicais.

- Faça uma boa gestão e planeamento do seu tempo no qual inclua, se por um lado os seus deveres familiares, académicos e/ou profissionais, por outro os tais momentos de lazer.

- Cuide da sua espiritualidade seja através dos rituais de uma religião (caso tenha uma), meditação ou conectando-se com a natureza.

Estas e outras formas de autocuidado são importantes para a sua saúde física, psicológica e emocional. E para todo o caso, quando necessário, considere a procura de profissionais de saúde mental.