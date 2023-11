Este dia especial tem vindo a conquistar o seu espaço, ao longo dos tempos, transformando-se num dos dias mais aguardados por consumidores ávidos pelos descontos. A introdução da Cyber Monday, realizada na segunda-feira seguinte, concentra-se em promoções exclusivamente online, ampliando ainda mais as oportunidades de compra.

Nos últimos anos, tem-se observado uma mudança significativa na abordagem das lojas e marcas em relação à Black Friday. Ao invés de concentrarem as campanhas e promoções unicamente na sexta-feira, muitas optam por estender as mesmas ao longo da semana e do mês de novembro, conceitos mais conhecidos por Black Week e Black Month. Este fenómeno reflete uma tendência de oferecer descontos e ofertas ao longo de um período mais alargado, proporcionando aos consumidores mais flexibilidade e oportunidades de compra.

A adesão entusiástica dos consumidores a estes eventos é notável, com pessoas à procura de ofertas tanto em lojas físicas, como online. A perceção da Black Friday, em Portugal, evoluiu para além de uma simples oportunidade de compras, tornando-se quase um evento cultural e social.

Contudo, num cenário de promoções abundantes e opções vastas, a preparação torna se essencial. Estabelecer um plano, definir prioridades e comprar produtos e lojas previamente são passos cruciais para maximizar as vantagens destas campanhas.

Está preparado para a azáfama da Black Friday e Cyber Monday?

Partilho sete dicas para que a sua experiência de compra (online/offline) corra pelo melhor:

1. Planeamento das necessidades:

Elabore uma lista dos produtos que pretende comprar e defina um orçamento. Isto ajuda a evitar compras impulsivas e garante que aproveita ao máximo os descontos.

2. Registe-se na loja online para receber alertas

Subscreva a newsletter da loja que vende aquele produto que anda a namorar, para receber alertas de promoções e descontos exclusivos. Muitas vezes, as marcas enviam notificações especiais para subscritores durante esta época.

3. Compare preços antes da Black Friday

Faça uma pesquisa de preços antes do Dia D para ter uma ideia dos valores habituais dos produtos que pretende comprar. Isto ajuda a avaliar a real poupança durante a Black Friday.

4. Explore grupos de descontos e comunidades online

Sabia que há grupos e comunidades online dedicados a partilhar ofertas e descontos? Estas plataformas sociais e fóruns especializados são ótimos recursos para descobrir promoções exclusivas partilhadas por outros consumidores. Fique atento a dicas valiosas e ofertas relâmpago que podem não ser amplamente divulgadas, maximizando assim as suas oportunidades de poupança.

5. Aproveite os cupões de desconto

Procure por cupões de desconto adicionais. Alguns websites oferecem códigos promocionais que podem ser aplicados durante o processo de checkout, proporcionando descontos extras.

6. Priorize websites confiáveis

Este é um dos pontos mais importantes. Dê preferência a lojas online e websites conhecidos e de confiança. Se estiver a explorar novas lojas, faça uma pesquisa sobre a reputação delas antes de efetuar a compra.

7. Fique atento às compras antecipadas

Muitas promoções da Black Friday começam antes mesmo do dia oficial. Fique atento às ofertas antecipadas e, se possível, faça algumas compras antes do evento principal para garantir a disponibilidade de stock.

Para terminar, partilho 3 tendências para a Black Friday deste ano, referente ao mercado português (dados do Observador Natal 2023, um estudo conduzido pelo Cetelem – marca comercial do BNP Paribas Personal Finance):

55% dos inquiridos irão aproveitar a Black Friday e a Cyber Monday, sendo que 36% anteciparão as compras de Natal, pretendendo gastar em média 131 euros;

Apesar da disponibilidade de promoções das mais diversas marcas, 57% dos consumidores estão especialmente atentos à categoria de Vestuário & Acessórios de Moda, seguida por 37% que pretendem adquirir Brinquedos e 35% que aproveitarão as promoções em artigos de beleza, mais especificamente Perfumes & Maquilhagem;

7 em cada 10 inquiridos adiam algumas compras para os saldos de janeiro.

Ao integrar estas estratégias na sua abordagem de compras durante esta temporada, está agora preparado para enfrentar o frenesim das promoções de forma mais eficaz. Que esta época de descontos seja não apenas económica, mas também gratificante, repleta de boas escolhas e oportunidades imperdíveis.

Boas compras e que os descontos estejam a seu favor!