Cenário: casal está em casa, à noite, e decide ver um filme antes de dormir. Começam a vasculhar pela videoteca da Netflix e vão escolhendo aquele que mais lhes agrada. Ela quer uma comédia romântica, ele não. Ela insiste e ele resiste, a escolha é tanta que acabam por perder mais de uma hora a decidir qual o filme que vão ver. O tempo de escolha é maior do que a duração do filme que acabam por escolher. Uma comédia romântica, ganhou. Começam a ver e ela adormece antes do segundo acto e ele promete a si mesmo que nunca mais a deixa escolher o filme já que adormece sempre.

Isto ilustra um dos grandes problemas da nossa sociedade de hoje: há demasiadas opções para escolhermos e isso prejudica-nos em vários campos da nossa vida. Acontece o mesmo nos restaurantes: quando chegamos e a ementa tem várias páginas com imensas possibilidades, acabamos por demorar muito tempo a escolher e, no fim, ficamos sempre com uma sensação de insatisfação, pois temos a ilusão de que no meio de tanta escolha, poderíamos ter optado por algo melhor. Acontece isso na panóplia de escolhas da Netflix: o tempo perdido é superior ao tempo de visionamento e, muitas vezes, acabamos por nem ver filme nenhum, pois percebemos que desperdiçamos tanto tempo a escolher que já é hora de dormir.

Recentemente, vários estudos afirmam que as novas gerações são as que fazem menos sexo e acho que este fenómeno das escolhas é uma das causas. Uma pessoa abre o Tinder e a ementa é demasiado grande e tudo parece apetitoso devido aos filtros. Com os vários matches obtidos, as pessoas acabam por não investir e decidir-se por um e perdem demasiado tempo a ver a sinopse e a tentar perceber se é aquilo realmente que querem comer. No fim, com tanto tempo dedicado, acabam por comer menos e, quando comem, ficam sempre com a sensação de que a opção que foi preterida talvez fosse mais satisfatória.