Se há vinte anos me perguntassem se as touradas ainda seriam um tema de actualidade em 2018, diria que não e que, por esta altura, os touros já andariam em skates voadores sem serem incomodados com bandarilhas no lombo. Não sendo Júlio Verne, enganei-me e as touradas voltam a ser destaque com um projecto para a sua abolição a ser chumbado no Parlamento. Já se estava à espera, quando sabemos que por lá se trata o assunto como uma questão política e não de progresso civilizacional. Dos que votaram contra, a maioria fê-lo a pensar nos votos e não por convicção pessoal, mas talvez concorde que a melhor forma de avançar, para já, não seja proibir a tourada, mas primeiro perceber o porquê de ainda haver gente a apelidar de arte o que não passa de tortura animal em praça pública.

Em conversa com um aficionado, ouvi o argumento “Porque a tourada surgiu como um ritual digno de matar um touro para o comer. Uma luta de igual para igual em que é dada a oportunidade ao touro de ganhar a luta, ao contrário do que é feito em matadouros”. Pareceu-me o melhor argumento que já ouvira até então, romântico e que poderia colocar as minhas convicções em xeque. Depois, pensei dois segundos e percebi que o argumento era parvo, como todos os argumentos que defendem a tortura animal em prol do entretenimento humano.

O touro tem chifres e o toureiro tem bandarilhas, aqui concordo que existe um pé de igualdade, já que se o toureiro fosse com uma AK-47 a tourada era mais desigual, acabava depressa e não fazia valer o dinheiro do bilhete. No entanto, o toureiro costuma ir a cavalo o que é logo uma desvantagem para o touro. Depois, que tal experimentar fazer tourada num descampado em vez de numa arena? Num descampado, o touro tinha a opção de ir embora e isso tornaria a luta mais justa. O animal quadrúpede poderia olhar para o marmanjo em lantejoulas e pensar “Não estou para isto, tenho uma consulta às 17h e vou ter de abalar”, virava costas e ia à sua vida. Uma luta nunca pode ser justa quando se coloca um dos seus intervenientes entre a bandarilha e a parede, pois nesse caso, resta-lhe apenas lutar e não a via diplomática.

Mais: e se o touro ganha? Os touros que já mataram toureiros receberam uma carta de alforria e foram gozar a reforma para o Algarve? Não me parece. Esta suposta luta de igual para igual apenas tem um desfecho para o touro e nunca é o da vitória. Por muito que lute e não se deixe apanhar ou espetar, por muito que marre no toureiro, no cavalo e nos forcados, o seu final é sempre o mesmo: o sofrimento para gáudio humano e, sem seguida, a morte.