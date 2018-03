E quem são estes heróis sem capa? Na Juventus, Allegri não dispensa a competência que Khedira empresta à equipa nesta tarefa. Já o Paris Saint-Germain tem agora em Lass Diarra este tipo de perfil. O mesmo clube que gastou 400 milhões em dois avançados, assinou um contrato de ano e meio por um médio experiente que acabava de rescindir com um emblema dos Emirados Árabes Unidos. Guardiola encontrou em Fernandinho um autêntico ponto de equilíbrio. O brasileiro que é, talvez, o jogador menos ‘guardiolista’ do plantel do City mas tem-se destacado nos últimos tempos, também à custa da forma que a equipa vem jogando e à sua valiosíssima prestação na mesma.

Ainda pelo Brasil, outro bom exemplo é Casemiro. O homem do jogo sujo que nunca viu um vermelho na carreira (sim, é possível que haja aqui coisas a discutir) e que serviu como amuleto do Real para a Liga dos Campeões que, com ele no plantel, venceu-a sempre. Um amuleto tal dos merengues que, nos últimos 4 anos, só a perderam quando o brasileiro foi emprestado ao FC Porto. Pegou de pedra e cal na equipa e, quando não está, parece haver um espaço entre o meio campo e a defesa disponível para alugar. Marcelo, lateral dos blancos, tem coisas a dizer acerca do companheiro de seleção. Afirma que com “Casemito”, pode subir pela ala esquerda mais à vontade, pois sabe que tem o seu guarda-costas para as dobras. Lá está, para brilharem precisam de alguém que não se incomode em estar ofuscado.

De Madrid para Barcelona e da canarinha para a albiceleste, chegamos a Javier Mascherano. Quando foi contratado ao Liverpool, o trinco parecia um pouco alheado do contexto culé. Era, no meio da equipa que jogava ao 'meinho', o herói do tackle. O homem que ia ao chão e fazia gosto em sair de campo com os calções sujos. E isso ficou evidente naquela vez, em 2011, que tirou o pão da boca ao “Lord” Bendtner, quando o dinamarquês ia por o Arsenal nos quartos-de-final da 'Champions', que o próprio admitiu que lhe mudou a vida. Encaixou que nem uma luva e nem o facto de jogar praticamente todos os jogos fora da posição habitual o fez desmotivar.