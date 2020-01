Não será preciso lembrar que actual líder da bancada parlamentar do CDS, Cecília Meireles - que a meu ver tem feito um trabalho notável - foi a única candidata do partido eleita pelo Porto, de uma lista em que o número dois era Francisco Rodrigues dos Santos. Se ela ceder, será ele, o deputado sombra, como se auto intitulou, a tomar-lhe o lugar, mesmo depois de todas as promessas.

Francisco Rodrigues dos Santos quer voltar aos dois dígitos de Paulo Portas com ideias antigas e pessoas novas. A geração agora no poder é muito mais conservadora, nomeadamente no que toca à moral e aos "bons" costumes. Resta saber se isto é mesmo "sexy", como afirmou o novo líder. A verdade é que a loja do chinês, como lhe chamou Ribeiro e Castro, onde há de tudo para todos os gostos, não resultou.

Veremos se resulta a estratégia de FSR. É que no dia em que começou o Congresso do CDS em Aveiro, André Ventura fazia uma operação de charme junto da elite social do Porto que sempre votou na direita. E já a partir da próxima semana o Chega terá uma sede na cidade (a distrital será liderada pelo presidente da Associação Pediátrica Oncológica do Hospital do Hospital São João, Jorge Pires).

Francisco Rodrigues dos Santos terá agora dois anos para mostrar o que vale - e dois anos importantes, com umas eleições presidenciais, às quais poderá lançar Manuel Monteiro, e eleições autárquicas (aceitará Cristas lutar por Lisboa?) -, já que antes das eleições legislativas haverá novo congresso. Vamos ver até onde o instinto de sobrevivência leva o CDS.