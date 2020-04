"Exigimos aos nossos parceiros que pensem que todas as economias dependem umas das outras e que não podemos pensar só no nosso umbigo!" ("Mas malta, se calhar, este ano, vão para fora cá dentro.) "A Holanda tem de perceber que este é o momento de pensar na união e não só no interesse nacional! ("Mas, portugueses, se optarem pela nacional, não se esqueçam de parar no Canal Caveira, para ajudar a nossa restauração.") "Lavem a boca antes da falar da Europa de Monet, Schuman, Miterrand e Churchill! ("Mas lavem com Pasta Medicinal Couto, porque realmente é uma excelente marca que nós temos").

Não quero com isto dizer que os portugueses não deveriam, por sua iniciativa, considerar passar férias cá. Neste momento, é arriscado garantir que haverá liberdade de circulação no Verão. O problema é se todos os países a quem António Costa pede solidariedade pensarem assim. Se Emannuel Macron se dirigir aos franceses e disser "caros compatriotas, nos próximos anos, passem férias em Nord-pas-du-Calais a comer queijo" ou se Boris Johnson exigir “não quero saber se o Mar do Norte é gelado! Façam praia em Brighton” quem se trama somos nós. A ideia de que os milhares de trabalhadores que dependem do turismo sobreviverão só com aquilo que resultar do consumo interno é tão utópica como julgar que uma economia dependente do turismo é sólida. O que é certo é que se todos os países decidirem que a partir de agora, turismo bom é entre portas, a grande maioria dos empregos criados nos últimos anos passarão rapidamente de precários a inexistentes.

A garantia de uma quinzena do Algarve não é certamente uma garantia de retoma. O turismo de portugueses em Portugal é bem diferente do turismo de estrangeiros em Portugal. Com a quebra de rendimentos de muitas famílias, é duvidoso que os portugueses desatem a jantar lagosta em marisqueiras, todos os dias no mês de Agosto. Mais, a ideia do "vamos ter Verão, estejam descansados, vem aí o merecido descanso" ignora as pessoas que necessitam, para a sua sobrevivência, do mês de Agosto para trabalhar. Não sei se será positivo que se volte ao país das filas nas praias - desta feita com senha - e de uma Lisboa permanentemente deserta em Agosto.

Além do mais, a afluência de estrangeiros nos últimos anos levou a que o turismo deixasse de ser concebido para turistas internos. Airbnbs com 25 metros quadrados não albergam uma família de Setúbal que queria levar as crianças a conhecer o Porto, nem restaurantes com cataplanas de peixe a 100 euros não convencem famílias do Oeste a dar um saltinho à baixa de Lisboa. Por outro lado, podemos é assistir ao processo de de-gentrificação, com alojamentos locais a serem vendidos ao desbarato e a entrarem no mercado de arrendamento e lojas de souvenir a não conseguir pagar a renda, trespassando o espaço a lojas de ferragens. Vamos sonhando.

É preciso que os destinos turísticos em Portugal deixem de ser hostis aos portugueses, mas também não é possível ignorar a nossa dependência dos visitantes estrangeiros. Bom. Passemos férias cá, mas é melhor não dizer a nenhum amigo europeu sob pena da moda pegar. Caso contrário, voltaremos ao tempo em que se demorava seis horas a chegar ao Algarve.

Recomendações:

Esta série.