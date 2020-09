Todos os anos, o Made of Lisboa (MoL) organiza um evento com a duração de uma semana para promover startups, inovação, bem como os melhores negócios de tecnologia a operar na capital. É obrigatório para o calendário de qualquer empreendedor, mas também de corporações, Venture Capital (Investidores de Risco), Bussiness Angels (Investidores individuais) e outros atores participantes do ecossistema do empreendedorismo, que raramente se esquivam de participar, promover seus próprios eventos paralelos ou até mesmo fazer parcerias com o MoL.

Nesta edição, o número de eventos da Semana do Empreendedorismo (SEL) em Lisboa subiu a pique, tendo a programação o triplo da oferta que apresentou em 2019. Esta é apenas uma das razões pela qual a SEL 2020 é indispensável na sua agenda: não só pelo valor do conteúdo na programação, mas porque é também uma oportunidade de conhecer melhor o tecido empreendedor de Lisboa e perceber, assim, como este é reflexo do que acontece no resto do país.

Na lista de novidades entram os curadores, a quem cabe não só a seleção de alguns eventos, mas também o acompanhamento dos mesmos, tanto dos participantes como de quem assiste, na sua área de especialidade; entram ainda os benefícios disponibilizados pelos parceiros da SEL para quem participar em algum dos seus eventos (e que vão de tempo gratuito em espaços de cowork até ao nosso Startup Hub). Resumindo e concluído: este ano é mesmo em grande.

Devido à pandemia, a SEL não funcionará como nos anos anteriores, mas também não se ficará pelo chamado “novo normal”. No meio está a virtude, por isso, a Made of Lisboa fez esforços para nos trazer eventos físicos com capacidade limitada, seguindo todas as medidas de segurança e eventos exclusivamente online, tais como workshops e até passeios pelo tecido empresarial da capital nos seus mais diversos formatos, da inovação pura à cultura e produções artísticas.

De entre os vários eventos a decorrer, Startup Portugal sugere como imperdíveis:

Segunda-feira, 21 de setembro

Sessão de Abertura - 15h (recorde aqui )

Regra geral, sessões de abertura não vão além de rituais protocolares, mas podemos afirmar, esta foi diferente. As nossas fontes no Made of Lisboa já no tinham confirmado: a SIBS e o InformaDB juntaram-se ao evento para partilhar dados relevantes sobre a forma como a economia da cidade reagiu à pandemia do COVID-19. O peso da Made of Lisboa e dos seus parceiros no último ano de atividade, não é novidade, no entanto, neste momento, e graças a estas novas parcerias, para além das informações sobre emprego, elogios e marcos alcançados, o município será capaz de compartilhar informações sobre transações comerciais, dinheiro gasto pelos habitantes locais e como isso impactou profundamente a vida empresarial de Lisboa.

Financing Solutions for Sustainable Entrepreneurship - Lending & Equity - 12h / 17h (pode assistir ao vivo na nossa página no LinkedIn e página no Facebook )

Venture Capital [capital de risco] é sempre um dos indicadores a ter em consideração quando se procura uma mudança ou apenas para avaliar como determinados espaços geográficos estão a evoluir economicamente. Para este evento em particular o Made of Lisboa reuniu alguns dos mais relevantes atores da vertente de investimento Venture Capital em Portugal para melhor compreender e mapear as soluções de financiamento disponíveis no nosso mercado.

Terça-feira, 22 de setembro

4.ª Lisboa Robotics Talk - 15h00 ( pode assistir ao vivo via Zoom )

O Lisboa Robotics Talk não é apenas sobre robótica, mas também sobre inovação, sobre FabLabs [pequena oficina de fabricação digital], e sobre a cultura da invenção e da inovação pura, que procura colmatar lacunas com novo hardware. Além disso, é um dos maiores eventos sobre o assunto em Portugal.

Future of Work in a Post-Pandemic World – 18h30 ( registe-se no webinar aqui )

Começamos por assumir: nem o Fórum Económico Mundial irá perder a oportunidade de participar neste webinar. Os oradores principais desta palestra são Olivier Woeffray (Fórum Económico Mundial) e Paulo Soeiro Carvalho (IF Insight & Foresight), que darão início ao tema do ano: como garantir desenvolvimento mesmo com distanciamento físico.

CMX Connect Portugal w/ SPEAK – 18h30 ( registe-se no webinar aqui )

A gestão de comunidades é uma disciplina ainda pouco conhecida em Portugal, mas nem por isso menos essencial para o crescimento de negócios através da aproximação de utilizadores aos seus produtos e serviços. Esta proximidade é o que muitas vezes permite alcançar todo o potencial do produto ou serviço através da relação com clientes. Para demonstrá-lo, a CMX Connect em Portugal junta esforços com os gestores de comunidade da Unbabel, Outsystems, Made of Lisboa e da Startup Portugal, pioneiros que incentivam colmatar esta falha no mercado português, gerando conteúdo relevante quer para iniciantes, quer para profissionais mais experientes. Nesta sessão, os representantes da CMX Connect em Portugal, convidam Ricardo López Páramo, especialista em comunidade da SPEAK, para partilhar as suas ideias sobre como uma única pessoa pode construir e habilitar toda uma comunidade.

Quarta-feira, 23 de setembro

The Challenges and Opportunities of Sustainable Projects in Portugal – 15h00 ( registe-se no webinar aqui )

Sustentabilidade e Portugal têm uma coisa em comum: o futuro. Portugal está ainda em ascensão como ecossistema europeu, com muitas oportunidades por explorar. A sustentabilidade não é diferente e está a ocupar bastante do espaço no nosso tecido empresarial e tecnológico. Este é o tema que a Demium abordará neste painel.

Village Underground Lisboa - 19h00 (entrada gratuita no recinto com inscrição via email: contact@vulisboa.com )

O Village Underground tem sido protagonista na fusão de cultura, esforço artístico e empreendedorismo em Lisboa e na Semana do Empreendedorismo de Lisboa deste ano não será diferente. Atrair toda a atenção para as várias formas de arte, da dança à música, a VUL será o polo das artes de Lisboa de 23 a 27 de encerramento.

Quinta-feira, 24 de setembro

Este trio de eventos, promovidos tanto pela Future.Works como pela Landing.Jobs, será sobre o chamado novo trabalho normal, e a sua gestão, num mundo pós-COVID19. Mas haverá mais. O futuro do trabalho não começou a ser escrito em março. Tem estado em desenvolvimento e era já uma realidade. Para aqueles que foram afetados pela pandemia, aqueles que estão a considerar uma mudança para um local diferente e mais remoto ou apenas aqueles que pretendem mudar o foco, estes são definitivamente os eventos a não perder.

Weekly Lisbon Digital Nomads Meetup Together with the Week of the Entrepreneur -20h30 ( na Casa do Capitão, Beato, inscrição obrigatória )

Portugal já é conhecido como um paraíso para os Nómadas Digitais [trabalhadores remotos sem localização fixa], e está cada vez melhor. De um programa de residência eletrónica a impostos fixos, passando por uma qualidade de vida incomparável, todos os nómadas que trazem novas soluções e agregam valor se sentem (e são) bem-vindos. A SEL vai promover um encontro na Casa do Capitão, espaço de artes do Hub Criativo do Beato, para mostrar a futura zona popular de Lisboa. Sem escritório? Sem problemas.

Sexta-feira, 25 de setembro

Cerimónia de Entrega do Prémio João Vasconcelos - Empreendedor do Ano 2020 – 17h30 ( registo para evento online aqui )

O legado de João Vasconcelos vive através do nosso trabalho, do trabalho do Startup Lisboa e da SEL, obviamente. Faz todo o sentido que a segunda edição do prémio criado pelo Startup Lisboa em homenagem ao seu fundador ( e também fundador do Startup Portugal, empresário e ex-secretário de Estado) se realize durante esta semana. Será com certeza um dos destaques e a forma perfeita de conhecer o empresário lisboeta do ano. Lembre-se: a vencedora do ano passado foi Daniela Braga, cujo sucesso está à vista.