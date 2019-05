No final de março, a Comissão Europeia fez várias recomendações aos Estados-membros sobre as redes 5G, entre as quais a da avaliação dos riscos, dando-lhes ainda permissão para excluírem dos seus mercados empresas "por razões de segurança nacional".

Questionado pela Lusa sobre esta possibilidade, o Ministério das Infraestruturas indica que, "neste momento, é prematura a questão, pois a matéria está essencialmente a ser conduzida a nível europeu de uma forma que se pretende que seja harmonizada".

A tutela dá ainda conta de que, em abril deste ano, a Anacom adotou um regulamento relativo à segurança dos serviços de comunicações eletrónicas, estipulando regras para que as empresas que disponibilizam redes públicas cumpram de forma a proteger os utilizadores.

Questão que, para o executivo, é "uma matéria fundamental, que não pode ser descurada".

"Como em qualquer outro caso de introdução de novas tecnologias, o 5G trará incertezas e riscos que têm de ser acautelados", nota a tutela.

Já questionado relativamente à implementação do 5G em Portugal, o Governo explica que a libertação da faixa eletromagnética dos 700 mega-hertz (MHz) para esse uso deverá "começar no último trimestre de 2019 e decorrer até ao final de maio de 2020", implicando uma migração da televisão digital terrestre (TDT) para outra frequência.

No que toca à atribuição do espetro para comercialização do 5G, a tutela refere que a Anacom ainda se encontra a "ponderar diversos cenários".

"A implementação do 5G exige a instalação de um número elevado de antenas mais próximas do utilizador, interligadas com fibra ótica, o que requer igualmente investimento em redes fixas", assinala o executivo, apontando a necessidade de existir "partilha de infraestruturas e coinvestimento".

O objetivo de Bruxelas é que o 5G seja comercializado em pelo menos uma cidade por Estado-membro até 2020, devendo ser alargado a outros centros urbanos até 2025.