A Europa continua a perder as suas startups para os Estados Unidos? É esta a questão central do primeiro episódio de “Beyond The Summit”, uma minissérie de três episódios gravada durante a edição deste ano da Web Summit, em Lisboa, em parceria com o Banco Europeu de Investimento (BEI) e o Fundo Europeu de Investimento (FEI).

Os números mostram duas realidades bem diferentes: em 2024, só na área da Inteligência Artificial, os Estados Unidos investiram 47 mil milhões de dólares, superando em 2 mil milhões todo o investimento europeu em startups.

No entanto, a Europa não está parada – o continente multiplicou por cinco o número de startups numa década, passando de 7.800 empresas em fase inicial em 2015 para 35.000 em 2024, e conta atualmente com 358 unicórnios.

Para enfrentar este desafio, a União Europeia lançou a European Tech Champions Initiative, um plano de 3,85 mil milhões de euros para investir em mega fundos capazes de realizar investimentos superiores a 50 milhões de euros por empresa. Instrumentos financeiros, como o venture debt do Banco Europeu de Investimento, estão a criar alternativas para as startups europeias poderem crescer sem precisar de atravessar o Atlântico.

E Portugal?

Ao longo dos últimos anos, em muito devido à atenção trazida pelo Web Summit, Portugal tornou-se num dos pólos de inovação mais atrativos para empresas no mundo inteiro, não só pelos nossos casos de sucesso, mas também pela qualidade do nosso capital humano e custo de vida relativamente baixo comparado com os EUA ou com outros grandes mercados europeus.

No entanto, também Portugal enfrenta um desafio de competitividade dentro da própria Europa. Ao mesmo tempo que Portugal foi dinamizando a sua economia, também os países de Leste fizeram fortes investimentos na área da inovação e têm procurado aproximar-se da média europeia no número de startups que são capazes de criar, nos incentivos que dão a investimento estrangeiro e nas indústrias que consideram poder ter uma vantagem competitiva. Quatro países europeus, dois fora da UE - a Sérvia e a Geórgia - e dois de estados-membros - a Lituânia e a Polónia - montaram estratégias de inovação que está a dar resultados e que coloca pressão sobre a capacidade de Portugal crescer mais rápido. Mas esse vai ser o tema para o segundo episódio da série “Beyond The Summit”.