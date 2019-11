O orador recordou que, quando surgiram os automóveis, o número de postos de trabalho criados acabou por ser oito vezes maior do que o de lugares eliminados, apesar de nos primeiros anos o “mundo ter sofrido mais do que beneficiou”.

No caso da expansão da IA, Brad Smith acredita que as primeiras tarefas a desaparecer serão aquelas que dependem do reconhecimento de voz ou de visão e em que é possível recorrer a machine learning (uso de grandes quantidades de dados para, a partir de exemplos e padrões, as máquinas aprenderem a fazer previsões e a desempenharem tarefas). É o caso dos trabalhos em que as pessoas recebem pedidos em restaurantes de fast-food ou em que podem ser usados veículos autónomos, ilustrou Brad Smith. Se alguns postos serão eliminados, “noutros casos, as tarefas irão mudar”, acrescentou, reconhecendo que “é sempre difícil prever quais as novas profissões que serão criadas”. Ainda assim, adiantou: “haverá novos trabalhos para as pessoas que criam e implementam IA” ou que, de alguma forma, “conseguem trabalhar com os dados” que estão na base desta tecnologia.

“Como as questões éticas são tão importantes no desenvolvimento da IA”, continuou Brad Smith, “acredito que vai voltar a surgir a procura de profissionais na área das artes liberais”, uma vez que “vamos precisar de seres humanos que nos ajudem a pensar” sobre as descobertas feitas pelo caminho.

“Humanos”. Este foi o grande foco de Cassie Kozyrkov em boa parte da sua apresentação. “Estas coisas [tecnologias que usam IA] são criadas por humanos, feitas por humanos, construídas por humanos. Há humanos no processo todo”. “Há sempre um humano a fazer as escolhas. Há sempre um humano a coordenar as operações”, insistiu.

Cassie Kozyrkov, Chief Decision Scientist, Google créditos: Harry Murphy/Web Summit

A incessante repetição do termo tinha um propósito: lembrar que “quanto mais a tecnologia cresce, mais responsáveis devemos ser”, porque a tecnologia será “um eco daquilo que nós desejarmos”. “Passámos tanto tempo entusiasmados com o facto de as máquinas terem a capacidade de aprender que acabámos por negligenciar as conversas acerca de nós, enquanto professores”, afirmou já perto do final da sua intervenção.

Nas curvas e contracurvas, valham-nos as “redes de segurança”

Havia uma pergunta que tinha ficado pendente: o que podemos fazer para nos preparamos para eventuais riscos da utilização em grande escala da IA?

Cassie falou essencialmente da inclusão de uma grande “diversidade de perspetivas” - fontes de informação, pessoas de várias áreas de conhecimento, etc. - e da criação de “redes de segurança” para os inevitáveis erros que vão surgir. “Eu não confio na IA. Eu não confio nos humanos. Eu testo tudo”, afirmou perentória.

Já Brad Smith identificou estratégias para garantir que quer as pessoas quer as máquinas têm comportamentos responsáveis, como é o caso do conjunto de princípios que a empresa formulou para a utilização das tecnologias de reconhecimento facial - uma das questões éticas de maior importância nos nossos tempos, segundo o presidente da Microsoft. “Este tópico está a forçar-nos a ter de lidar com questões de enviesamento e de privacidade”. Também os governos precisam de ter capacidade para utilizarem este tipo de tecnologia, acredita. E aqui voltou à carga: “Precisamos de novas leis, de políticas governamentais. Os governos precisam de ser mais rápidos” a adaptar-se. “Não podem senão ser mais rápidos”.

No fim, aquele travão a fundo e o decidirmos se queremos mais

O desenvolvimento da IA não acontece ao mesmo ritmo pelo mundo. Não tendo abordado o tema aprofundadamente, o presidente da Microsoft ainda aflorou as desigualdades geradas pela tecnologia. Por um lado, o acesso às competências digitais, às ciências de computadores e a sua relação com os empregos a que as pessoas têm capacidade para concorrer. Por outro, a distribuição desigual da tecnologia pelas diferentes partes do mundo. “A banda larga é a eletricidade do século XXI”, defende o presidente da Microsoft. “Se não a conseguimos levar a mais lugares, então estamos a exacerbar as desigualdades”.

Mas foi num outro palco que o tema dos diferentes níveis de desenvolvimento dos países no que toca à digitalização foi trazido de forma contundente. “À beira da catástrofe: um século XXI digital sem a Europa” era o nome da comunicação - quase em jeito de “raspanete” ao “Velho Continente” - de François Candelon, diretor no Boston Consulting Group.

Segundo um estudo de avaliação à maturidade digital das diferentes regiões do mundo e as implicações estratégicas dos resultados, os Estados Unidos e a China encontram-se destacadíssimos em termos de investimento nesta área, com uma capacidade para competir no ambiente digital que a Europa não está a conseguir acompanhar - e com a China a ganhar a corrida nas pequenas e médias empresas.

Para François Candelon, a manter-se esta tendência, os EUA e a China vão-se especializar cada vez mais e a Europa acabará por ser tornar um “parque temático” para os norte-americanos e os chineses virem passar férias, disse o orador - sem saber da nossa metáfora.