O que é que a história do planeta Terra tem para nos contar?

É conhecido que a terra se formou à aproximadamente quatro mil e quinhentos milhões de anos. Primeiramente, de uma grande nuvem de gás e poeira, a gravidade começou a agregar as mais ínfimas partículas. Com o passar dos milénios, as partículas que estavam no centro estavam tão densamente compactadas que algo extraordinário ocorreu. Pela primeira vez, as forças gravitacionais alcançaram patamares tão elevados que a fusão nuclear ocorreu, gerando assim uma estrela. No nosso caso, essa estrela é o Sol.

O restante da poeira que ficou ao redor do sol, continuou a orbitar e aos poucos condensou-se. De facto, não existia poeira suficiente para que a fusão nuclear gerasse uma outra estrela, porém, existiam partículas suficientes para formar imensas estruturas esféricas de rocha e gás a que chamamos de planetas e luas.

Os planetas mais próximos do sol, também conhecidos como planetas rochosos, são Mercúrio, Vénus, Terra e Marte, e foram resultado da aglomeração de partículas sólidas, como poeira e gelo. Os mais distantes, ou planetas gasosos são Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno e são o resultado da aglomeração de gases e de uma ínfima quantidade de sólidos.

Este mesmo processo ocorre em todo o universo. Aonde existem estrelas e planetas, esse processo aconteceu anteriormente. Mesmo sendo universal, carecemos de explicações para o porquê de possuirmos uma característica até agora única no cosmos: a Vida.

Diante da imensidão do universo, fica fácil entendermos o quão difícil é detectar qualquer resquício de vida em outros corpos planetários. Neste artigo, irei guiá-los na jornada mais desafiadora que a raça humana já empreendeu. A busca por vida em outros planetas.

Água, o componente chave

Antes de mais, cabe ressalvar que para encontrarmos vida em outros planetas ou luas precisamos identificar o requisito principal da vida aqui na Terra: a água. Possuímos oceanos de água líquida que ao longo de milhões de anos deram origem aos primeiros organismos, e depois às primeiras algas, produzindo assim o oxigénio do qual respiramos.

De facto, não existe vida sem água no planeta Terra. Portando, esse é o primeiro sinal que inúmeros satélites e telescópios espaciais procuram em possíveis planetas habitáveis.