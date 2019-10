O início

Desde a descoberta dos núcleos dos átomos por Ernest Rutherford, que o mote estava lançado. A “Era Atómica” dava os seus primeiros e promissores passos. No entanto, o percurso da utilização das potencialidades do átomo pela Humanidade tem sido acidentado. A descoberta da fissão nuclear por Otto Robert Frisch levou ao desenvolvimento e posterior utilização da bomba atómica, através do famoso projeto Manhattan, pelos Estados Unidos da América, em 1945. No campo da radiação propriamente dita, os trabalhos de Becquerel e de Pierre e Marie Curie, levaram à compreensão do fenómeno de emissão de raios-X primeiro observada por Roentgen, a que apelidaram de “radioatividade”.

Assim, em paralelo com o caminho de desenvolvimento da utilização do átomo como arma de destruição, um caminho paralelo era igualmente percorrido, a par e passo com o anterior, de forma benéfica para a humanidade. Aliás, logo após a célebre primeira radiografia realizada em 1896 pelo descobridor dos raios-X, Roentgen, da mão da sua esposa, Anna Bertha (tornando-se assim o pai da radiologia de diagnóstico), este apercebeu-se do potencial desta tecnologia em medicina. Um ano após a descoberta de Roentgen, Emil Grubbe começou a utilizá-los, nos EUA, como forma de tratamento.

A primeira radiografia realizada da mão da esposa de Roentgen, em 1895 créditos: Wikipedia | Public Domain

Ao mesmo tempo, Marie Curie, punha em prática as suas recentes descobertas sobre a radioatividade como forma de terapia para erradicação de células tumorais, tendo levado à fundação, em 1909, do Institut du Radium (hoje Instituto Curie), o primeiro centro de investigação em radioterapia do mundo, ainda hoje em funcionamento, e um dos mais importantes centros de investigação nestas áreas a nível global. Em 1934, Fréderic e Irène Juliot-Curie (filha de Pierre e Marie Curie) descobriam uma forma de produzir radioatividade induzida, ao verificarem que irradiando uma folha de alumínio com polónio esta continuava a emitir partículas beta, mesmo quando não mais exposta ao mesmo material. Em 1936, John Lawrence começa a utilizar um isótopo de Fósforo radioativo para o tratamento de leucemias. Em 1946, o Oak Ridge National Laboratory, nos EUA, começa a produzir materiais radioativos para utilização em medicina. Estes foram os primeiros passos para a criação dos primeiros radiofármacos, e vê-se depois nascer a Medicina Nuclear.

As consequências de cada um destes dois caminhos paralelos não podiam ser mais díspares. O primeiro culmina com a utilização da bomba atómica em Hiroshima e Nagasaki. O segundo, em avanços ímpares no diagnóstico e tratamento de doenças como o cancro.

O Pós-Guerra

O mundo começava a perceber o perigo, e ao mesmo tempo a importância, das aplicações das tecnologias nucleares e da utilização da radiação. Em 29 de julho de 1957 era fundada a Agência Internacional de Energia Atómica (IAEA em inglês), com o intuito de promover a utilização pacífica da tecnologia nuclear. EM 1955, a recém-criada Organização das Nações Unidas, cria o Comité Científico das Nações Unidas para os Efeitos da Radiação Atómica (UNSCEAR em inglês).

Apesar de já fundada em 1920, em 1950, e considerando todos os avanços obtidos na utilização da radiação até então, é refundada em Londres a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP em inglês) com o objetivo de produzir recomendações e orientações a nível internacional na aplicação de radiações ionizantes.

Todas estas estruturas serviram de suporte para um espetacular avanço da investigação na área da aplicação das radiações ionizantes não só em medicina, mas em inúmeras atividades humanas. Mas é em medicina que o avanço se faz sentir de forma mais espetacular. Avanços na tecnologia levaram ao desenvolvimento da Tomografia Computorizada (TC) por Hounsfield, baseada no trabalho de Cormack, o que levou a que lhes fosse atribuído o Prémio Nobel em Medicina em 1979. Com a TC, começou a ser possível obter imagens do interior do corpo humano de forma pouco invasiva, levando a uma verdadeira revolução na medicina de diagnóstico.

Protótipo do primeiro tomógrafo computorizado do mundo em exibição em Manchester. créditos: Wikipedia | Creative Commons

Os dois percursos paralelos de desenvolvimento desde o início da Era Atómica, um virado para as armas e outro para aplicações benéficas das radiações, voltariam a encontrar-se, e até a cruzar-se, por esta altura. Os dados dos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, assim como posteriormente, do acidente de Chernobyl, permitiram obter informações epidemiológicas importantíssimos sobre os efeitos da radiação no corpo humano e no ecossistema, e compreender os mecanismos genéticos e metabólicos da ação da radiação em organismos biológicos, em particular no corpo humano, essenciais para compreender por um lado a carcinogénese associada à radiação, como também os meios eficazes de combate a tumores utilizando radiação.

Um crescimento exponencial

Por outro lado, o exponencial uso da radiação em diferentes atividades humanas cedo revelaram a necessidade de estudos sobre os efeitos nefastos da sua utilização. Enquanto inúmeros cientistas, engenheiros e outros se apressavam em encontrar áreas de aplicação dos recentemente descobertos raios-X, já estudos demonstravam a potencialidade dos mesmos provocarem danos — ou mesmo a morte. Clarence Dally, o assistente de Thomas Edison veio a morrer de complicações associadas à exposição a raios-X devido às experiências utilizado um fluoroscópio — o que inclusivamente levou Edison a deixar de trabalhar com raios-X. Num estudo de 1936 o radiologista Perry Brown de Boston nos EUA publicava um artigo intitulado “American martyrs to science through Roentgen rays” que relatava a morte de vários cientistas e trabalhadores devido à má-prática da utilização dos raios-X. Emil Grubbe, um dos pioneiros na utilização de raios-X em medicina, e referido nos primeiros parágrafos, viria a falecer a 1 de outubro de 1945 devido a complicações derivadas de exposição prolongada à radiação. Estudos a partir dos anos 80, inclusive utilizando dados de Hiroshima e Nagasaki, demonstravam que exposições prolongadas a doses baixas de radiação poderiam ter efeitos mais nefastos do que o inicialmente pensado. Aos poucos, a humanidade começa a perceber a existência de um ponto de equilíbrio na utilização e aplicação das radiações. Se por um lado são inúmeros os benefícios da sua utilização, as más práticas podem levar a consequências gravíssimas, tanto para os trabalhadores expostos, como para os pacientes.