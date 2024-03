David Pierce, editor geral e co-apresentador do Vergecast, nota num artigo que as celebridades têm de pensar "mais cuidadosamente sobre a sua vida tecnológica", pelo que muitas delas acabam por deixar de usar telemóveis.

Um desses casos é o de Justin Bieber, que em 2021 assumiu que “não gosta de telemóveis”. Nesse sentido, “abandonou o seu" e tornou-se num homem do iPad”. O motivo? “Limitar quem o pode contactar” — embora fotografias recentes pareçam mostrar que terá voltado atrás. Em 2015, também Ed Sheeran optou apenas por utilizar o computador para responder a emails, de forma a ficar mais livre.

"Há anos que ando obcecado com a utilização da tecnologia por parte das celebridades, ou a falta dela. Em muitos casos, parece que quando nos tornamos suficientemente famosos — com milhões de pessoas a seguir cada palavra nossa, milhões de outras a falarem de nós a toda a hora e inúmeras pessoas na nossa vida a disputarem o nosso tempo, energia e dinheiro — a única forma sã de gerir tudo isto é cortar o mais possível. Muitas celebridades abandonam o telemóvel, desligam-se das redes sociais, desligam-se completamente. Toda a gente, desde Tom Cruise a Elton John, Sarah Jessica Parker, Michael Cera, Dolly Parton e George Clooney, tem exaltado as virtudes de uma vida sem telemóveis", escreve David Pierce.

Assim, há uma pergunta que se impõe: o que há a ganhar com o abandono deste objeto que nos deixa contactáveis e permite toda uma série de atividades?

O editor da The Verge fez a experiência e garante que o telemóvel "não deve estar sempre ao alcance do braço". "Nas últimas semanas, como experiência, transferi o maior número possível de aplicações — as que obviamente distraem, as redes sociais, mas também tudo aquilo sem o qual posso viver minuto a minuto — do meu telemóvel para o meu tablet e o meu portátil. Todas as minhas aplicações de redes sociais estão agora no meu iPad. As aplicações bancárias, os serviços de streaming e a maioria dos meus jogos estão agora banidos do meu telemóvel. Se eu quiser ver o TikTok, tenho de me levantar do sofá e procurar o meu tablet", descreveu.

E, com isto, chegou a uma conclusão: "Até agora, tem sido ótimo. Estou a aperceber-me de como o meu telemóvel se tornou uma muleta: abria o TikTok só para me fazer companhia no caminho para a cozinha ou para percorrer o Threads enquanto esperava que o microondas acabasse".

Agora, com a nova abordagem entre o telemóvel, tablet ou computador, David Pierce percebe melhor a decisão de algumas figuras públicas: "não se trata de abandonar a tecnologia, mas sim de a utilizar de propósito".