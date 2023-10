A gigante tecnológica Amazon tinha esta ambição há vários anos, mais precisamente desde 2013, quando Jeff Bezos falou sobre este serviço pela primeira vez. Porém, só agora e depois de vários testes nos Estados Unidos (EUA), irá ser lançado em países europeus no final de 2024.

A notícia é avançada pelo jornal económico do El País, Cinco Días, que sublinha que os primeiros países europeus a ter encomendas da Amazon levadas até aos consumidores via drones serão Itália e o Reino Unido, a que se junta um terceiro local, nos EUA, que já receberam aprovação das agências reguladoras dos países.

Recorde-se que este serviço começou a ser oferecido comercialmente no final de 2022 nas cidades norte-americanas pouco povoadas de Lockeford, na Califórnia, e College Station, no Texas, para entregar pacotes de até 2,25 quilos em menos de uma hora. Os nomes das cidades europeias e dos estados dos EUA que vão aderir ao serviço serão divulgados nos próximos meses, segundo o jornal espanhol.

A estreia europeia do Amazon Prime Air acontecerá com o novo drone da empresa, o MK30, mais pequeno e mais leve que o modelo anterior, o MK27-2, com o qual oferecem este serviço nos Estados Unidos. O drone em questão é 40% mais silencioso que o anterior e pode pousar em locais mais pequenos, embora os produtos sejam lançados a 10 metros de altura sem tocar o solo. Podem ainda voar sob chuva fraca e ventos repentinos.

O jornal económico diz ainda que o drone descola e aterra verticalmente, permitindo-lhe operar em zonas com mais população, e está equipado com sensores e tecnologia para identificar e evitar obstáculos com segurança, como outras aeronaves, pessoas ou animais de estimação.

Segundo David Carbon, vice-presidente da Prime Air, citado pelo jornal espanhol, este método de entregas é “um sistema seguro e escalável” e foram realizadas milhares de horas de testes, sendo este o drone de entrega mais avançado do mercado. “Não tenho dúvidas de que este método de entrega terá muito sucesso”, sublinhou.

O objetivo da empresa será agora fazer 500 milhões de encomendas anualmente com este novo sistema até 2030. “Aperfeiçoámos a tecnologia e estamos a construir a infraestrutura necessária para garantir que o serviço oferece a maior comodidade aos nossos clientes”, refere o responsável. E acrescenta que têm trabalhado em estreita colaboração com as instituições reguladoras para garantir que estes equipamentos “estão em conformidade com os mais elevados padrões de segurança”.

Na Europa os drones vão ser geridos através de centros logísticos de distribuição de entregas diárias da Amazon e vão sair do mesmo local de onde hoje saem os camiões e restantes veículos de entrega. Nestes centros são normalmente distribuídos pequenos produtos como medicamentos ou baterias, cujas medidas e peso cabem nos drones.

A Amazon começará a integrar drones num único centro em cada país e expandirá progressivamente o seu serviço.

Assim que o serviço estiver disponível nos novos países, os clientes da Amazon poderão optar por entregas através de drones de milhares de produtos com limite de peso de 2,25 quilos, que podem ser produtos de limpeza, produtos de beleza, de tecnologia, entre outros.