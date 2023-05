“O caminho é a simplificação, é enfrentar o mercado de uma forma simples, com uma marca única naquilo que é o core da nossa atividade que são as comunicações e as telecomunicações”, explicou ao SAPO 24 Ana Figueiredo, presidente executiva da Altice Portugal. “Temos a coragem de juntar numa marca única a nossa forma de comunicar com o mercado. Amplificámos a nossa abordagem ao exponenciar os pontos fortes de ambas as empresas. Da Altice e da MEO”, acrescentou à margem da apresentação da nova marca durante um encontro de quadros do Grupo Altice, na Fundação Oriente, em Lisboa, ao qual se juntou o selecionador nacional, Roberto Martinez.

A alteração de nomenclatura tem uma explicação simples. “O contexto e a razão da mudança é porque consideramos que a componente humana e a proximidade dos clientes, mais associada à MEO, vai acrescentar à MEO Empresas e dá-lhe um posicionamento de mercado mais forte”, reiterou.

Uma mensagem de humanização reforçada num comunicado apresentando “uma marca que nasce preparada para dar resposta ao mundo de hoje e de amanhã. Uma marca preparada para um futuro cada vez mais tecnológico e digital”, sublinhou Ana Figueiredo, citada no documento. “Queremos tornar a tecnologia mais acessível e humanizada a todas as empresas, quer sejam pequenas e familiares, PME ou multinacionais num universo de 300 mil clientes”, afirmou ao SAPO 24, Ana Figueiredo.

O dia foi marcado também pela entrada da renovada marca no Metaverso do MEO. Desenvolvido pela agência de inovação Instinct, o Metaverso da MEO Empresas permitirá “aos utilizadores conhecer e explorar cada negócio, descobrindo as diferentes soluções existentes no portefólio da MEO Empresas”, seja através de “soluções para gestão de frotas, gestão de resíduos e monitorização ambiental” ou por via de “assistentes virtuais e soluções de realidade virtual”, entre outros.

créditos: DR

“Ontem éramos...Hoje somos"

“Ontem éramos...Hoje somos" é o mote da campanha que explica a mudança de nome da marca, de Altice Empresas para MEO Empresas. “Conta a história de como o mundo está a mudar para um mundo mais humano, digital, diferenciador e sustentável, como retratado no próprio claim da campanha: “Porque acreditamos que quanto mais humanizada, mais a tecnologia faz por todos nós. Ontem éramos Altice Empresas. Hoje somos MEO Empresas”.

A partir de hoje, a campanha multimeios, TV, imprensa, rádio, exterior e digital, desenvolvida pela Dentsu Creative Portugal, apresenta um filme de manifesto de 75’’, desdobrável em quatro filmes de 20’’, que aponta a diversos targets do segmento B2B.

Café Joyeux, empreendedorismo social, Cowork LACS, espaço que reúne no mesmo teto nómadas digitais e grandes empresas, Simpli Coffee, rede de cafés/restaurantes com preocupações sustentáveis, Pestana Hotel Group e a Amorim Cork, a maior empresa de rolhas do mundo, são os cinco testemunhos de empreendedores que se juntam à campanha.