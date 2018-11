Muito do que se passa na Web Summit tem a ver com espectáculo, mas nem todos os oradores usufruem de igual modo dessa produção inspirada no star system, sobretudo no palco principal. Não foi o caso de Stephanie McMahon, Chief Brand Officer da WWE, que entrou na tarde de terça-feira no palco principal ao lado do jornalista da Recode, Kurt Wagner. A música, as luzes, a antecipação do momento, tudo nos mostrava que era de espetáculo que se tratava. O jornalista da Recode, a personagem secundária do trama que ali se ia desenrolar, afirmou isso mesmo ao comentar que nunca tinha sido recebido em modo “Justin Bieber”.

O tema era WWE, o tema era muito em concreto mulheres na WWE. WWE essa arte de contar uma história quase-novela a partir de dois homens encorpados, uma mistura entre super-heróis e mascarados de Carnaval e que fingem que se combatem no ringue. É tudo sobre a história, muito menos sobre a luta. Mas eram homens no ringue, e as mulheres, que sem as houve, eram personagens secundárias, cúmplices na trama, mas sem o protagonismo que só o ringue realmente dá.

Até que isso mudou. “Finalmente, a vez das mulheres”, vincou Stephanie McMahon, ela própria uma personagem do fenómeno WWE que é hoje um grande negócio de entretenimento. Filha de Vince McMahon, empresário que pegou na empresa de âmbito regional do pai e fê-la atravessar fronteiras, e casada com Triple H (de nome efetivo Paul Michael Levesque, apresentado como homem de negócios antes de lutador de wrestler na Wikipedia).

Ele, Triple H, um dos nomes emblemáticos da luta-até-aqui-masculina nos ringues, ela, Stephanie, a responsável máxima pela marca WWE, e também personagem de "trama" do wrestling. No ringue, são um "power couple" repleto de química, tendo especial apetência para fazer de vilões, mas nos bastidores ambos têm procurado renovar a organização de uma ponta a outra. Foi precisamente com o estatuto de gestora que se apresentou no palco central da Web Summit para falar de como as mulheres ganharam protagonismo num “desporto-espetáculo” visto como território por excelência dos machos alfa.