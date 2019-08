A plataforma (disponível em lixomarinho.app), que permite a qualquer pessoa registar e contabilizar lixo marinho encontrado na praia, foi lançada há seis meses e pretende sensibilizar a população para o combate ao lixo marinho, contribuindo para a preservação dos oceanos.

Em seis meses de atividade, a aplicação já conta com 900 utilizadores registados e 23 mil objetos contabilizados nas praias portuguesas, disse à agência Lusa Filipa Bessa, coordenadora do projeto desenvolvido pelo Centro de Ciências do Mar e do Ambiente (MARE) da Universidade de Coimbra, em parceria com a Associação Portuguesa do Lixo Marinho (APLM).

Dos objetos mais encontrados, estão as beatas de cigarros e plásticos, principalmente descartáveis, afirmou a investigadora.

Filipa Bessa sublinhou que o primeiro ano da plataforma está a servir, acima de tudo, "como teste à aplicação", que pode ir sendo afinada ao longo do tempo, notando ainda que a campanha tem sido feita, essencialmente, através do "boca a boca" e das cerca das 20 parcerias realizadas com associações, entidades públicas e escolas, entre outras instituições.