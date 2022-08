A notícia esta a ser avançada pela Bloomberg. Além da nova linha de iPhone, a empresa vai ainda revelar novos computadores, iPads e três novos modelos de Apple Watch este outono.

O iPhone é a "estrela da companhia", uma vez que o produto é responsável por gerar mais de metade das vendas da Apple. O smartphone deverá começar a chegar às lojas a partir de 16 de setembro.

O que muda? Segundo a Bloomberg, o design do iPhone 14 vai ser semelhante ao iPhone 13, mas será eliminada a versão mini e acrescentado um modelo com 6,7 polegadas — será a primeira vez que a marca lança um iPhone não "pro" com estas dimensões de ecrã.

Além disso, a empresa pretende substituir o formato da câmara frontal para dar aos utilizadores mais espaço de ecrã e para permitir a colocação de sensores para Face ID. O iPhone Pro 14 vai ter um chip mais rápido, enquanto os restantes modelos da linha vão manter o chip A15, já utilizado no iPhone 13.

A maior mudança é mesmo o sistema de câmaras na parte de trás do smartphone, que será um pouco maior. O modelo "pro" vai ter uma câmara grande angular com 48 megapixels, assim como sensores ultrawide e telefoto de 12 megapixels.

Antecipam-se ainda melhorias ao nível da duração de bateria e na gravação de vídeo.

Os mais recentes Apple Watch, série 8, terá features específicas para a saúde feminina e sensores de medição de temperatura corporal. Em termos de design, os série 8 serão são parecidos com os modelos da série 7, à excepção do "pro", com um ecrã maior, um revestimento de titânio mais resistente, features específicas para fitness e maior duração de bateria. A ideia, escreve a Bloomberg, é conquistar um público mais desportista.

O evento de lançamento do Iphone 14 será transmitido online, tal como aconteceu com os eventos anteriores, desde o início da pandemia, mas a empresa já ensaia um regresso à "normalidade".

O último evento da empresa foi em junho, altura em que revelou atualizações de software, o iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 e o macOS Ventura e convidou a imprensa e os seus engenheiros para verem a apresentação no campus.

Esta segunda-feira, a empresa informou os seus funcionários que serão obrigatórios 3 dias de trabalho presencial a partir de 5 de setembro.