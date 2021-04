É oficial: no primeiro trimestre de 2021, utilizadores em todo o mundo bateram o recorde de dinheiro gasto em apps. O novo relatório da App Annie , reporta que 32 mil milhões de dólares (27 mil milhões de euros) foi quanto todos nós gastámos em novas aplicações iOS e Google Play. O aumento foi de 40% desde o mesmo período do ano passado. Não há nada como uma pandemia global em que não se pode sair de casa…

Ative as notificações do SAPO 24.

Um artigo do parceiro

The Next Big Idea é um site de inovação e empreendedorismo, com a mais completa base de dados de startups e incubadoras do país. Aqui encontra as histórias e os protagonistas que contam como estamos a mudar o presente e a inventar o que vai ser o futuro. Veja todas as histórias em www.thenextbigidea.pt