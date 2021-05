Estes produtos (que são mais gula que outra coisa) não estão ao nível de sacos de fruta, pacotes de leite e outros bens essenciais, por isso não costumam fazer parte da lista de compras. São tentações do momento às quais cedemos quando somos obrigados a olhar para elas. Mas e se não formos obrigados a olhar? É normal que não as compremos tanto. Houve uma queda de 28% na compra de rebuçados e de 30% na compra de gomas e pastilhas, nos EUA, desde o ano passado.

O motivo? Andamos a fazer mais compras online (que novidade!). Por isso, aquele tempo entediante à espera de meter as compras no tapete rolante tem vindo a reduzir. Logo, é normal não demos tanta atenção aos doces. Nos EUA, 61% dos retalhistas faz mais vendas online agora do que antes da pandemia.

Estar numa fila, olhar para um pacote de chocolates, de gomas ou de pastilhas, ver o pacote a olhar para nós, e comprar. Quem nunca? Já não é novidade que estas guloseimas são colocadas mesmo junto às caixas para que as compremos impulsivamente, enquanto estamos de pé à espera, seja no supermercado ou na bomba de gasolina. O que é novo é a queda deste negócio.

