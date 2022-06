Uma coisa é certa: a "nova" Internet, mais conhecida por Web3, vai revolucionar todas as áreas da nossa vida comum — muda a forma como pagamos por coisas, como usufruímos da arte ou dos concertos, como investimos ou poupamos. Longe de se limitar a uma tendência, é já uma realidade em curso, e são vários os players em Portugal a atuar na área.

Nos dia 1 e 2 de julho, a terceira edição do Festival Elétrico, no Parque da Pasteleira, tem, à semelhança dos anos anteriores, um espaço dedicado à inovação e à tecnologia, o Press Start.

Aqui terá lugar a conferência "The New Creators Economy", organizada em parceria com o The Next Big Idea, que dá palco à nova economia e mostra como a Web3, a blockchain ou os NFTs estão a impactar criadores, plataformas, comunidades e fãs.

A conferência é reservada a um número limitado de pessoas e conta com a presença dos principais players de Web3 em Portugal, e também de projetos que estão a abrir novos caminhos no desporto e na música.

Na sexta-feira, 1 de julho, às 14h30, a abertura tem como tema "Internet: Da Web1 à Web3" e será abordado numa conversa entre Vítor Magalhães (Byside) e Rute Sousa Vasco (The Next Big Idea).

Segue-se a apresentação da lista 10 startups de Web3 em Portugal organizada pelo The Next Big Idea e que será partilhada numa conversa entre Miguel Magalhães (The Next Big Idea) e Jorge Santos (Digital MZN).

O painel seguinte intitula-se "Backoffice da Web3" e conta com a participação da Talent Protocol, Taikai, Anchorage Digital e Poap.

O primeiro dia fecha com uma conversa sobre o impacto da Web3 na gestão de cidades e conta com Porto Digital, Naoris Protocol e IKCoin.

No sábado, 2 de julho, regressamos às 14h30 e o painel de abertura conta com a Binance e o Futebol Clube do Porto, numa conversa moderada por Vítor Magalhães, a que se segue uma talk sobre o projeto Mouilinex em que Luís Clara conversa com Rui Mascarenhas.

O painel seguinte é dedicado ao Criadores Web3 e conta com Didimo, Volt Games, Real Fevr, Valaclava, Skinvaders, Uphold.

Seguem-se 20 artistas e 40 horas de música

créditos: Elétrico

Depois da conferência, arranca a música no Parque da Pasteleira. Entre 1 e 3 de julho este será o palco verde de 20 artistas, nacionais e internacionais, reconhecidos e aclamados. São 40 horas de música eletrónica, mais de 7 mil espectadores e dezenas de atividades espalhadas pelos 5 espaços do recinto: Music, Start, Energy, Art e Kids.

O Elétrico, um festival made in Porto, está de regresso para proporcionar uma experiência vanguardista de música, dança e partilha, complementado o contacto com a natureza com intervenções artísticas, espiritualidade e tecnologia e inovação.

O line-up de artistas corresponde a uma delicada seleção de dj’s e produtores, nacionais e internacionais, dos mais variados nichos do movimento, que cruza os 40 anos de história do fenómeno que tem vindo a conquistar a arte do espetáculo: a música eletrónica de dança.

Esta experiência musical começa no Reino Unido, com Floating Points, que tem conquistado o público com a fusão entre instrumentos analógicos, formação musical clássica e a espontaneidade do jazz.

Ainda na Europa, de Itália, vem o lendário Francesco Del Garda, que se estreia nesta 3ª edição. Prossegue no house alemão, com a atuação de DJ Koze que, desde 1989, já viu a sua escrita, arranjo e produção presentes em mais de 100 discos.

A viagem eletrónica segue caminho com o DJ set da dupla austríaca Kruder & Dorfmeister, uma das grandes novidades desta edição. Avança para o house e techno romeno, com Raresh, um dos dj’s mais populares da sua geração, e o groove de Priku.

Chega-se assim à Bulgária, com KiNK, uma orquestra de um homem só. E ruma-se para a Austrália, com Roza Terenzi.

Rui Vargas, o “guru” que esteve presente em todas as edições do Elétrico, transmitirá toda a sua energia elétrica ao encerrar o festival, naquele que será um dos momentos altos.

Dia 1: David Moreira, DJ Koze, Francesco Del Garda, Maria Callapez (live), Seth Troxler, Tiago Carvalho

David Moreira, DJ Koze, Francesco Del Garda, Maria Callapez (live), Seth Troxler, Tiago Carvalho Dia 2: Catarina Silva, Diana Oliveira, KiNK, Priku, Raresh, Roza Terenzi

Catarina Silva, Diana Oliveira, KiNK, Priku, Raresh, Roza Terenzi Dia 3: Floating Points, Klin Klop (live band), Kruder & Dorfmeister (DJ set), Luisa, Moullinex, Rui Vargas

O cartaz completo do Festival Elétrico e todas as informações complementares podem ser encontradas em https://eletricofest.com.